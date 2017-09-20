مقتل 48 مسلحًا من ” داعش ” في نينوى والأنبار

بغداد(صدى):

أفاد مصدر عسكري عراقي، بمقتل 48 مسلحًا من تنظيم ” داعش ” الإرهابي، في عمليتين عسكريتين منفصلتين بمحافظتي نينوى والأنبار.

وقال جبار حسن، نقيب في الجيش العراقي، إن ” قوات من اللواء الـ92 بالجيش قتلت 26 عنصرا من داعش في عملية عسكرية اليوم قرب قرية علي حسين غرب قضاء تلعفر، غربي مدينة الموصل “.

وأضاف أن ” مسلحي داعش كانوا متحصنين في مناطق لا تتواجد بها قوات عراقية.. وبين القتلى قيادات عراقية وأجنية “.

فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 22 مسلحًا من ” داعش” خلال معارك تحرير ناحية ” الريحانة” وقضاء “ع نه ” أقصى غربي محافظة الأنبار.