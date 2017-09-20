بالفيديو.. الفراج يحسم الجدل حول ” نصراوية ” تركي آل الشيخ
كشف الإعلامي وليد الفراج، حقيقة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن “نصراوية” رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ
وأكد الفراج أن آل الشيخ لا يرى الآن إلا “سيفين ونخلة”، مشيرا إلى أن آل الشيخ هلالي وليس نصراوي كما يروج البعض، مشددا على أن الميول لا تهم.
وعاد الفرّاج ليؤكد ردا على ما كتبه أحد المعلقين على حساب البرنامج في ” تويتر “، مشككا في هلالية آل الشيخ، وأنه نصراوي، قائلا: ” أقسم بالله إنه هلالي، ولكن لا يرى الآن إلا الوطن “.
#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج: رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ” هلالي” لكن الرجل يريد النجاح ولن يتعامل بالميول.. كونوا عادلين في رأيكم pic.twitter.com/IAcT3kCbmU
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) September 19, 2017
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1162 ] نشر منذ 43 دقيقة
هلالي والا نصراوي يفترض مالك علاقه بهالموضوع
احمد عيد مسك منصب الرئاسه وهو اهلاوي
عبدالله بن مساعد مسك الرئاسه وهو عضو هلالي
مشكلتنا مو هنا
مشكلتنا فيكم انتم يالاعلام لانكم اساس التعصب بين الجماهير بمواضيعكم اللي تطرونها تثير التشجنات وتزيد من التعصب بين الجماهير
انا شخضيا ما يهمني ميوله بقدر ما يهمني اتقانه بالاداره
الأن انت مثل اللي يقول لبعض المتعصبين النصراويين والاهلاويين والاتحاديين واكرر بعض لاني اجزم ومتأكد في مشجعين ماعندهم تعصب
انت الان مثل اللي يقول للمتعصبين احقدوا عليه ترونه هلالي واحتروا عليه اي زله حتى لو ماهي مقنعه امسكوها عليه وولعوا بالدنيا
والسبب معروف لانه يحاول ينهي التعصب من رياضتنا
ابو خالد[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 8 دقائق
الان بمنصب حكومي مافيه ميول ابدا الجميع سواسيه