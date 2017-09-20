بالفيديو.. الفراج يحسم الجدل حول ” نصراوية ” تركي آل الشيخ

نواف السالم(صدى):

كشف الإعلامي وليد الفراج، حقيقة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن “نصراوية” رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ

وأكد الفراج أن آل الشيخ لا يرى الآن إلا “سيفين ونخلة”، مشيرا إلى أن آل الشيخ هلالي وليس نصراوي كما يروج البعض، مشددا على أن الميول لا تهم.

وعاد الفرّاج ليؤكد ردا على ما كتبه أحد المعلقين على حساب البرنامج في ” تويتر “، مشككا في هلالية آل الشيخ، وأنه نصراوي، قائلا: ” أقسم بالله إنه هلالي، ولكن لا يرى الآن إلا الوطن “.