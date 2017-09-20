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بالفيديو.. الفراج يحسم الجدل حول ” نصراوية ” تركي آل الشيخ

بالفيديو.. الفراج يحسم الجدل حول ” نصراوية ” تركي آل الشيخ
نواف السالم(صدى):

 

كشف الإعلامي وليد الفراج، حقيقة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن “نصراوية” رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ
وأكد الفراج أن آل الشيخ لا يرى الآن إلا “سيفين ونخلة”، مشيرا إلى أن آل الشيخ هلالي وليس نصراوي كما يروج البعض، مشددا على أن الميول لا تهم.
وعاد الفرّاج ليؤكد ردا على ما كتبه أحد المعلقين على حساب البرنامج في ” تويتر “، مشككا في هلالية آل الشيخ، وأنه نصراوي، قائلا: ” أقسم بالله إنه هلالي، ولكن لا يرى الآن إلا الوطن “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1162 ] نشر منذ 43 دقيقة

هلالي والا نصراوي يفترض مالك علاقه بهالموضوع
احمد عيد مسك منصب الرئاسه وهو اهلاوي
عبدالله بن مساعد مسك الرئاسه وهو عضو هلالي
مشكلتنا مو هنا
مشكلتنا فيكم انتم يالاعلام لانكم اساس التعصب بين الجماهير بمواضيعكم اللي تطرونها تثير التشجنات وتزيد من التعصب بين الجماهير
انا شخضيا ما يهمني ميوله بقدر ما يهمني اتقانه بالاداره
الأن انت مثل اللي يقول لبعض المتعصبين النصراويين والاهلاويين والاتحاديين واكرر بعض لاني اجزم ومتأكد في مشجعين ماعندهم تعصب
انت الان مثل اللي يقول للمتعصبين احقدوا عليه ترونه هلالي واحتروا عليه اي زله حتى لو ماهي مقنعه امسكوها عليه وولعوا بالدنيا
والسبب معروف لانه يحاول ينهي التعصب من رياضتنا

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 8 دقائق

الان بمنصب حكومي مافيه ميول ابدا الجميع سواسيه

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