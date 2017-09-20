التعليم: تكليف المعلمين بقوائم النقل الخارجي لسد العجز في المدارس

طلال الغامدي(صدى):

وجهت وزارة التعليم، مديريها في مختلف المناطق والمحافظات، بتكليف المعلمين لسد العجز في قطاعاتها المختلفة مع بداية العام الدراسي، شريطة أن يكون المعلم أو المعلمة المكلفان ضمن قوائم النقل الخارجي المسجلة في ” نظام نور “.

ووضعت الوزارة بيانات طالبي النقل الخارجي والداخلي في ” نظام نور ” لتسهيل معرفة حالة المعلمين وقوائم انتظارهم؛ للجوء إليهم عند الحاجة في سد العجز، ويشمل ذلك المعلمين والمشرفين التربويين وقادة المدارس، وفقا لصحيفة الوطن.

وأكدت التعليم، أن الندب إما يكون كليا أو جزئيا، بين قطاعات النقل في المدارس الواقعة داخل نطاق الإدارة التعليمية، في حال تعذر تسديده من داخل قطاع النقل الواحد، على ألا يتجاوز الندب فصلاً دراسيا واحدا، وألا يتجاوز مسافة الانتداب، وأن يكون القرار صادراً من مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة التعليمية.