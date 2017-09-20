مدني مكة يكشف حقيقة اندلاع حريق في سجن الطائف

حمود العنزي(صدى):

كشف المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اندلاع حريق في السجن العام بالطائف بعد خروج فرضية حريق كانت تنفذها قوات الدفاع المدني عن السيطرة.

وأكد العقيد سرحان، أنه لا أساس من الصحة لتلك الأخبار المتداولة، موضحا أن الفرضية كانت في الأساس تتمثل في خروج حريق عن السيطرة، وأنه تم تنفيذها بنجاح، مشيرا إلى أن جميع الفرضيات في المنشآت الحكومية والأهلية التي يقيمها الدفاع المدني مع الجهات ذات العلاقة لا يتم إشعال النار فيها وإنما يتم استخدام مؤثرات تعطي سحب من الدخان التي لا تؤثر على صحة المشاركين في الفرضية.

ودعا العقيد سعيد سرحان كافة وسائل الإعلام، وخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي، باستقاء الخبر من مصدره، وأن ينقل كما أعد دون بتر أو تغيير يذهب بالموضع بعيدا عن ما تم الإعداد له، شاكرا كافة الجهات وبالأخص إدارة سجون الطائف التي نجحت في الإيحاء بجدية الفرضية حتى تحقق الهدف المنشود من إقامتها.