ترامب: الاتفاق النووي مع إيران أحد أسوأ الاتفاقات التي أبرمتها أمريكا

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاتفاق النووي مع إيران كان أحد أسوأ الاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الوقت قد حان لأن ينضم العالم لبلاده في دعوة إيران لإنهاء سعيها لنشر الموت، والإفراج عن كل الأمريكيين ومواطني الدول الأخرى المحتجزين بدون حق، مشدداً على ضرورة أن تتوقف الحكومة الإيرانية عن دعم الإرهاب وتبدأ في خدمة مواطنيها.

وأضاف أن دعم النظام الإيراني للإرهاب يتناقض بشكل صارخ مع الالتزامات الأخيرة لكثير من جيرانها بمحاربة الإرهاب ومنع تمويله، لقد تشرفت في المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، بالحديث مع قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية، واتفقنا على ضرورة أن تعمل كل الدول المسؤولة معا لمواجهة الإرهاب، مشدداً في الوقت نفسه على حرمان الإرهابيين من الملاجئ الآمنة وأي شكل من أشكال الدعم .

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن آفة كوكب الأرض اليوم تتمثل في “مجموعة صغيرة من الأنظمة المارقة التي تنتهك كل المبادئ التي تقوم على أساسها الأمم المتحدة ولا تحترم شعوبها أو حقوق بلادها الوطنية .

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية ، قال الرئيس ترامب، إن سعيها لامتلاك أسلحة الدمار الشامل والقذائف الباليستية يهدد العالم بأسره .

وأضاف أن الولايات المتحدة تتمتع بالقوة والصبر الطويل، ولكن إذا أجبرت على الدفاع عن نفسها وعن حلفائها لن يكون أمامها خيار سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في ألا يكون استخدام القوة ضروريا، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة توجد لهذا السبب.

وتابع أن الوقت قد حان لأن تعمل كل الدول معا ليصبح نظام كوريا الشمالية منعزلا إلى أن يتوقف عن سلوكه العدائي.