وزير الخارجية يبحث مع نظيره البوروندي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

نايف السالم(صدى):

التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وزير خارجية بوروندي آلان إيميه نياموتويه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.