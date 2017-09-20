بالفيديو.. برشلونة يسحق إيبار بسداسية في الليجا

نواف السالم(صدى):

سحق برشلونة بنصف دستة أهداف مقابل هدف فريق إيبار، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

أحرز ليونيل ميسي لاعب برشلونة الهدف الأول في شباك إيبار بالدقيقة 21، ثم أضاف الهدف الثاني اللاعب باولينيو جونيور بالدقيقة 38.

وأحرز الهدف الثالث اللاعب دينيس سواريز بالدقيقة 53، بينما أحرز هدف إيبار الأول اللاعب سيرجي اينريش بالدقيقة 57، ثم اختتم بالهدف الرابع والخامس والسادس اللاعب ليونيل ميسي بالدقائق 59 و63 و88 من عمر المباراة.