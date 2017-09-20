استطلاع: ميركل تتجه للفوز بولاية رابعة

برلين(صدى):

أظهر استطلاع للرأي، يوم الثلاثاء، أن ” المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تتجه للفوز بفترة ولاية رابعة في الانتخابات العامة التي ستجرى الأحد المقبل رغم تراجع التأييد للحزب المحافظ الذي تتزعمه ” .

وتجاهلت ميركل دعوات لها بالاستقالة من مقاطعين من اليمين المتطرف.

وقوبلت ميركل بالكثير من صيحات الاستهجان خلال الحملة الانتخابية ولاسيما في شرق ألمانيا الشيوعي سابقاً، حيث يتمتع حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة بدعم قوي. والحزب بصدد دخول البرلمان للمرة الأولى منذ تأسيسه.

وأظهر استطلاع للرأي نشر، الثلاثاء، في صحيفة فرانكفورتر أليمان تسايتونج اليومية أن حزب البديل من أجل ألمانيا يتمتع بتأييد نسبته عشرة في المئة في زيادة تبلغ نقطتين مئويتين منذ نهاية أغسطس، بينما تراجع التأييد لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل وحليفه حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا نقطتين مئويتين إلى 36.5%.

لكن لا يزال التحالف متقدماً بفارق كبير عن الاشتراكيين الديمقراطيين الذين تراجع التأييد لهم أيضاً بواقع نقطتين مئويتين ليصل إلى 22%، وفقاً لاستطلاع آخر أجرته مؤسسة ألينسباخ.