كشف حقيقة إصابة يوسف شعبان بجلطة دماغية

القاهرة(صدى):

تداول النشطاء مؤخرًا خبر حول إصابة الممثل المصري يوسف شعبان بوعكة صحية سببها جلطة دماغية ونقله إلى احدى المستشفيات نفى الممثل إيهاب فهمي وكيل نقابة المهن التمثيلية الخبر، مشيراً الى أن ما نشر غير صحيح.

وأشار فهمي، إلى أن شعبان تعرض بالفعل لوعكة صحية منذ فترة ونقل للمستشفى؛ ولكنها كانت وعكة بسيطة ومرت بسلام ” ولكن كل ما نشر الساعات الماضية غير صحيح ” .

وأضاف: ” أصبح البعض يطلق شائعات المرض والوفاة على الفنانين ولا اعرف سبب ما يحدث، وأصبحنا كل يوم نستمع لشائعة سخيفة ” .