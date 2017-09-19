بالفيديو.. السيسي: العالم لا يزال عاجزاً عن التصدي لخطر الإرهاب

نيويورك(صدى):

أعلن فخامة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأم المتحدة الثلاثاء، أن ” العالم لا يزال عاجزاً عن التصدي للنزاعات المسلحة ومواجهة خطر الإرهاب ” .

وقال السيسي، إن ” المنطقة العربية تشهد حروباً أهلية عدة وهي الأكثر تعرضًا لخطر الإرهاب ” ، مشيرًا إلي أن من بين داعمي الاٍرهاب من يتحدث ويناقش هنا تحت مظلة الامم المتحدة في إشارةٍ إلي قطر.

وأضاف: ” النظام العالمي يكرس الفقر ويتحمل المسؤولية الأساسية عن الأزمات الاقتصادية ” ، مشيراً إلى أن ” التحديات العالمية حالياً يصعب على أي دولة أن تواجهها بمفردها ” .

وأكد السيسي أن ” سياسة مصر الخارجية تقوم على حماية الدولة الوطنية ” .