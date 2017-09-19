ترامب ينفى تحذير المملكة من القيام بعمل عسكرى ضد قطر
نفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه حذر المملكة العربية السعودية من القيام بعمل عسكرى ضد قطر، وذلك حسبما أفادت فضائية ” العربية ” ، فى خبر عاجل لها.
ويعتقد ترامب، أنه يمكن حل قضية الشرق الأوسط قريباً.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13119 ] نشر منذ 2 ساعتين
ومن قال لك ان المملكه تفكر في عمل عسكري ضد قطر ؟
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 1 ساعة
السعودية عصية
السعودية شريفة
لا تتلقى تعليمات او نصح من احد
السعودية ليست دولة مستعمرة مثل باقي دول الاستعمار
بل هي حرة ابية هي هي بلد امن وامان هي مهبط الوحي والرسالات
وسوف تبقى بأذن الله راية التوحيد رغم انوف الحاقدين
ولن يضر السحآب نبح الكلاب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2699 ] نشر منذ 60 دقيقة
تحاول قطر والدول الاخرى استدراج السعوديه للتدخل العسكري في قطر
كما فعلوا بصدام حين استدرجوه فتهور
ولكن دولتنا حاميها رب العباد وكافيها شر الكيد والخيانات
ثم بحكمة وحنكة قادتها بارك الله فيهم
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 52 دقيقة
اخوي الغيور صدقت
وهذا الحكي سبق ان قلته
انا في مجلس عام ان هنالك ايادي خفيه تريد جر السعودية
لكي تتدخل عسكريا في قطر ثم يتم فرض عقوبات دولية عليها
مثل سيناريو ابا عداي رحمه الله
لكن حكامنا بفضل الله اذكياء
لهذا الفخ
وشكرا جزيلا لك