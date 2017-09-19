ترامب ينفى تحذير المملكة من القيام بعمل عسكرى ضد قطر

نايف السالم(صدى):

نفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه حذر المملكة العربية السعودية من القيام بعمل عسكرى ضد قطر، وذلك حسبما أفادت فضائية ” العربية ” ، فى خبر عاجل لها.

ويعتقد ترامب، أنه يمكن حل قضية الشرق الأوسط قريباً.