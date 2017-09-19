تكريم الإعلامية لجين عمران كأفضل شخصية مؤثرة في الوطن العربي

الأربعاء 20
سبتمبر
صحيح أفضل شخصيه مؤثره في ألغثــــــــــــــــاثــه .👋🏽👍🏼👋🏽👍🏼.
الله يهديها هي واختها😊
راعي الددسن والله انك صادق ،
كل شي تسويه لجين واختها تمثيل انهم عايشين عيشت ملوك الايام راح تثبت كذبهم
هههههه كبروا الهديه شوي
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. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3778 ] نشر منذ 5 ساعات
صحيح أفضل شخصيه مؤثره في ألغثــــــــــــــــاثــه .👋🏽👍🏼👋🏽👍🏼.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4594 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يهديها هي واختها😊
،[ عدد التعليقات: 2033 ] نشر منذ 4 ساعات
راعي الددسن والله انك صادق ،
كل شي تسويه لجين واختها تمثيل انهم عايشين عيشت ملوك الايام راح تثبت كذبهم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14496 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه كبروا الهديه شوي