  • الثلاثاء 19

    سبتمبر

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  3. عنده 10 عيال وكلهم عاقين و كل ما عقه واحد ينبسط

عنده 10 عيال وكلهم عاقين و كل ما عقه واحد ينبسط




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