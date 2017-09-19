فنون جدة تدعو المصورين للمشاركة بأعمالهم في اليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

دعت جمعية الثقافة والفنون بجدة، الموهوبين من المصورين، الذين يرغبون في أن يعرفهم الناس، للمشاركة في 4 معارض أثناء الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.

وأوضح سلطان منديلي رئيس لجنة التصوير الفوتوغرافي بالجمعية، أنه على الراغبين في عرض صورهم، أن يحضروها إلى جمعية الثقافة و الفنون بجدة يوم الأربعاء والخميس.

وبينت الجمعية أن الأربعة مواقع ستكون كالآتي:

1- مؤسسة عكاظ للطباعة و النشر

٢- صالة ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الجوهرة)

٣- صالة جمعية الثقافة و الفنون بجدة

٤- الصالة الملكية للخطوط الجوية السعودية

وبينت أن المواضيع المطلوبة في الصور على النحو التالي:

– صور عن مدن المملكة العربية السعودية

– بورتريه باللباس الوطني أو التراثي

– لقطات عن جدة القديمة و الحديثة

– الأدوات التراثية و القديمة

– صور تحت الماء و عن الشواطئ السعودية

– صور عن الرياضة و الرياضيين

– صور المهرجانات و الاحتفالات الوطنية

للتواصل عبر واتس آب ٠٥٠٥٥٢٦٩٧٢