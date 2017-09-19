فنون جدة تدعو المصورين للمشاركة بأعمالهم في اليوم الوطني
دعت جمعية الثقافة والفنون بجدة، الموهوبين من المصورين، الذين يرغبون في أن يعرفهم الناس، للمشاركة في 4 معارض أثناء الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.
وأوضح سلطان منديلي رئيس لجنة التصوير الفوتوغرافي بالجمعية، أنه على الراغبين في عرض صورهم، أن يحضروها إلى جمعية الثقافة و الفنون بجدة يوم الأربعاء والخميس.
وبينت الجمعية أن الأربعة مواقع ستكون كالآتي:
1- مؤسسة عكاظ للطباعة و النشر
٢- صالة ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الجوهرة)
٣- صالة جمعية الثقافة و الفنون بجدة
٤- الصالة الملكية للخطوط الجوية السعودية
وبينت أن المواضيع المطلوبة في الصور على النحو التالي:
– صور عن مدن المملكة العربية السعودية
– بورتريه باللباس الوطني أو التراثي
– لقطات عن جدة القديمة و الحديثة
– الأدوات التراثية و القديمة
– صور تحت الماء و عن الشواطئ السعودية
– صور عن الرياضة و الرياضيين
– صور المهرجانات و الاحتفالات الوطنية
للتواصل عبر واتس آب ٠٥٠٥٥٢٦٩٧٢
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