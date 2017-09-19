‫أمير جازان بالنيابة يستقبل جموعاً من المواطنين

حسن الجعفري(صدى):

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة, في مجلس الجلسة الأسبوعية بقصر الإمارة مساء اليوم الثلاثاء، جموعاً من المواطنين وأسر الشهداء بالمنطقة الذين قدموا للسلام على سموه.

واستمع أمير المنطقة بالنيابة خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية ، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية.