عادات زعيم كوريا الشمالية اليومية

بيونجيانج(صدى):

بات العالم كله يتابع أخبار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وبدا الحديث عن حياته الشخصية وعاداته اليومية تمثل اهتماما لدى العالم، ونشرت ” نيوز وييك ” بعض العادات اليومية له:

عاشق للخمور

يعاني كيم جونغ أون من حالة سُكر دائمة، فهو عاشق لأنواعها غالية الثمن، وعادة ما يهاديه المسؤولون والحاشية بأنواعها الفاخرة المستوردة من كافة أنحاء أوروبا.

مشكلات صحية

تقول التقارير الإعلامية إن كيم لن يعيش حياة طويلة، بسبب الأمراض التي تملأ جسده، ففي عام 2014 ذكرت صحيفة ” التليغراف ” البريطانية، أن زعيم كوريا الشمالية شوهد وهو يمشي مستندًا على عصا في تلك الفترة، الأمر الذي أثار التساؤلات حول صحته.

ولجأ مسؤولون من كوريا الشمالية لشراء معدات وأدوية علاجية من كوريا الجنوبية خلال 2016 يعتقد أنها كانت بغرض علاج زعيم كوريا الشمالية.

الوجبات البينية

يمكن للحاشية المحيطة بزعيم كوريا الشمالية، أن تتوقع شعور كيم بالجوع في أي وقت، خاصة وأنه من محبي الأطعمة السريعة والوجبات البينية التي تتخلل الأطباق الرئيسية على مدار اليوم، كما أنه يفضل تناول وجبات قبل أي محفل أو حدث يومي وبعده.

عاشق للبيتزا

تصل درجة عشق زعيم كوريا الشمالية للبيتزا، إلى أنه اعتمد وجود ركن خاص في مطبخه لصناعة البيتزا، والبقاء على استعداد لإمداده بها في أي وقت شاء، وهو الأمر الذي يثير حالة من الذعر لدى الحاشية، خاصة وأنه يرغب دومًا في إحضار البيتزا سريعًا.

السجائر

يعاني من شراهة واضحة في معدلات التدخين، وهي السبب الرئيسي في الاعتقاد بأنه قد لا يتجاوز سن الـ60 من عمره، لا سيما وأنه لا يقوم بأي نشاطات رياضية ويعاني من نهم واضح في تناول الطعام.