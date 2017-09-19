” الراجحي ” يتكفل بوظيفة لشاب ” سياحي جازان “

حسن الجعفري(صدى):

أعلن سائق الراليات السعودي يزيد الراجحي اعتماد عقد للشاب أحمد الكعبي، الذي حُرم من وظيفة بمعهد سياحي في جازان بسبب اللحية.

وأوضح أن وظيفته ستكون بمسمى ” بر أهله ” ، ولا يمنع ذلك من حصوله على وظيفة إضافية، ردًّا على رفضه من أحد المعاهد السياحية الذي طلب منه صراحة حلق لحيته للالتحاق بالمعهد.

وقال الراجحي في تغريدة له على حسابه: ” يبشر بالوظيفة إن شاء الله ” . ليعود في تغريدة أخرى: ” تم اعتماد عقد للشاب بمدة عشر سنوات بالعرض نفسه الذي رُفض بسببه، ووظيفته (بر أهله)، ولا مانع من حصوله على وظيفة إضافية ” .

وكانت العروض الوظيفية قد انهالت على ” الكعبي ” ، لكنه رفضها بسبب أنه لا يستطيع العمل خارج المنطقة بسبب رعايته والده المريض، مشيرًا إلى رغبته في العمل بمنطقة جازان؛ ليداوي والده المريض.

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