بالفيديو.. ” الجبير ” يتجاهل مصافحة وزير خارجية قطر

طلال الضوي(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يجمع لأول وزير الخارجية عادل الجبير ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، منذ بدء مقاطعة ‏الدوحة، أثناء مشاركة الجبير في اجتماع وزاري بشأن سوريا بفندق ” بالاس ” بنيويورك، بحضور كل من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون ونظيريه ‏التركي والبريطاني‎.‎

ورأى النشطاء أن وزير خارجية المملكة، آل ثاني، ورفض مصافحته، حيث أظهر الفيديو المتداول، وزير الخارجية القطري يعرض مصافحة الجبير، بدعوة من وزير ‏خارجية تركيا تشاووش أوغلو، إلا أن الجبير لم يبدِ رد فعل، في إشارة منه إلي رفض مصافحته، فيما يعد صفعة دبلوماسية من المملكة على وجه النظام القطري.