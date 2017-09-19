بالفيديو.. ” الجبير ” يتجاهل مصافحة وزير خارجية قطر
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يجمع لأول وزير الخارجية عادل الجبير ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، منذ بدء مقاطعة الدوحة، أثناء مشاركة الجبير في اجتماع وزاري بشأن سوريا بفندق ” بالاس ” بنيويورك، بحضور كل من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون ونظيريه التركي والبريطاني.
ورأى النشطاء أن وزير خارجية المملكة، آل ثاني، ورفض مصافحته، حيث أظهر الفيديو المتداول، وزير الخارجية القطري يعرض مصافحة الجبير، بدعوة من وزير خارجية تركيا تشاووش أوغلو، إلا أن الجبير لم يبدِ رد فعل، في إشارة منه إلي رفض مصافحته، فيما يعد صفعة دبلوماسية من المملكة على وجه النظام القطري.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 908 ] نشر منذ 8 ساعات
اخس ياقبطان نامق نسيت كل شي
اخرها دعمكم لخراط 15 سبتمبر
يعني إني
كفو والله يالجبير طيرت جبهتة هو والمشويات التركية
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3778 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههه. أقول لَقِط جَبهِتِك ورِح كِل شاوِرما وصَحن مشويات تِركيه .
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.😜..😂..😅..😄..😆..😝..😂..😥..😰..😓..😢..😂..😜..😭.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34135 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههههههههههه
شيخين١[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 7 ساعات
كفو كفو كفو انا اشهد انك رجل في مثل هاذي المواقف الله يرحم سعود الفيصل
الابهاوي[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 7 ساعات
كفوووووووووووو
سعيد[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 6 ساعات
ههههههههههه. والله قفطوو ه الرجال دلوخ يا رجال يحسبون ماجد يشوفهم
نسيت انساك[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 4 ساعات
ماقتلني الا التعليق على نفس الفديوا منجد الحركااات تموت ضحك وبالنهايه كفو يالجبير لكل مقال مقام وانت رفعت روسنا وذكرتنا بالراحل سعود الفيصل الله يرحمه ويرحم امواتنا جميعا
نورة[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 4 ساعات
انا انحرجت من الموقف ومالي دخل😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12977 ] نشر منذ 1 ساعة
ما اتصور ان الحركه كانت موضوع سلام بقدر ما هي حركه اثناء كلام وزير خارجيه قطر
لان الوزير القطري لم يمد يده الى الجبير للمصافحه وانما حرك الكف الايمن يبدو انه حركه طبيعيه تحدث اثناء الحديث . ننتظر تصريح الجبير وان شاء الله يسأله احد الصحفين لنعرف الحقيقه
مقلب[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 1 ساعة
للاسف الشديد ان وزير خارجية قطر ال ثاني صاير لعبه في يد اوغلي تركيا يحركه على كيفه سلم على هذا ولا تسلم على هذا للاسف الشديد
العنااد[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 41 دقيقة
ههههههههاااااي