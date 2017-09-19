كاتبة سعودية تفضح عمالة غانم الدوسري: ” أنت أصغر من إنك تمثل الشعب السعودي “

طلال الضوي(صدى):

بعد أن كشف المقال الذي كتبته الكاتبة تواصيف المقبل، عن حراك 15 سبتمبر المزعوم، وفندت فيه الكاتبة الخطط والمؤامرات التي تستخدمها أجهزة دول خارجية، عبر أذرعها الإعلامية، والذي يأتي من ضمنهم العميل غانم الدوسري.

وكعادة العملاء عندما يفتضح أمرهم، لا يستطيعون السيطرة على عقولهم وتبدو عليهم علامات الخوف والرعب ، ومن ثم الكذب وإنكار التهم بأي طريقة.

غرد الدوسري على حسابه الرسمي بتويتر، واصفا نفسه بأنه ناجح في مجاله، مستنكرا اتهامه بالعمالة، مرفقا مقال الكاتبة تواصيف المقبل.

وكان رد الكاتبة تواصيف المقبل مفعما له، حيث أكدت له بأن حجمه صغير ولا يمكن أن يؤثر مثله على الشعب السعودي الأبي، الذي يقف خلف قادته مدافعا عن وطنه ، وغردت على تويتر: ” أنت أصغر من أنك تمثل حقوق الشعب السعودي. ضروري تعرف حجمك ” .

وإلى نص المقال الذي نشرته الزميلة الرياض:

” الشعب السعودي شعب قادر على إصلاح شأنه بطريقته الخاصة وبكل سلام، فهو غني عن مستشارين خارج بني جلدته، شعب متصالح مع قادته أولاً مهما علا صوت المُناوئين من الخارج.

يمكثُ المرء لأكثر من 18 عاما في الدراسة والتلقين حتى يستطيع أن يمارس مهنة واحدة فقط! ويحرص غالبا أن يُسخر كل إمكانياته من وقت، وجهد وصفاء ذهن وتروٍ حتى يستطيع أن يُتقن عمله بأفضل حال، ويُجمّله بأرقى حُلّة من الاتقان والذكاء؛ حتى يُبهر من حوله، أسرته، أساتذته، أصدقاءه، شريك الحياة..!

هذه المعادلة الطبيعية يمكن قياسها على أفراد أو منظمات سواء كانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، وتطول القائمة.. وعندما نقيسها على جهاز عسكري حساس “كالمخابرات” فإننا نأمل أن يكون على جاهزية بغضون سنوات معدودة وأقل من 18 عاما، وهنا يمكننا القول إن الفرد الذي كرّس شبابه طلباً للعلم يمضي نحو الإتقان ببطء أكثر من المخابرات؛ لأن هذا الفرد لا يمتلك الإمكانيات التي يستطيع من خلالها أن يُجابه ظروف الحياة القاهرة ومشاقها، وهذا أمر طبيعي!

لكن ما هو ليس بطبيعي هو أمر المُخابرات القطرية، بحيث بدت للعالم أجمع أن خططها واضحة حتى للحمل الوديع، فبعد الفشل الذريع لإثارة الفوضى بالبلدان المجاورة، أصبحت تلجأ للدمى الرخيصة الثمن.

دُمى فارغة، لا هدف تملكه ولا منطق، تعيش تحت وطأة المخابرات لفترة وجيزة ثم تُلاقي حتفها ذُلاً وهواناً، كمصير ورقة أُحرقت بالكبريت، ينطفئ لهيبها وحمأتها كُلما اقتربت للفناء.

ومن هذه الدمى التي استعانت بها السلطات القطرية هو المدعو بـ”غانم الدوسري”، والجدير بالذكر، يمتلك هذا العميل عقلية مفعمة بالغباء، غير مسبوقة في تاريخ المُحرّضين وحتى الجواسيس. عار على المُخابرات القطرية أن تستعين بمثل هذه الدُمى لأنها أصغر بكثير أن تُحرّض وتُدير قطيعا من الخراف، فما بالك بشعب لديه المقاومة إذ شعر بأن هناك محاولة لقسم نسيجه الاجتماعي، والغيرة على حُكّامه منذ قرون!

أتفهّم أن المُخابرات القطرية تعيش مرحلة من الطفولة المُبكرة، فإن اكتساب المهارات الاستخباراتية لكي تتعلمها وتتقنها عليك أن تنمي قدراتك حول دراسة الشخصيات وفهمهم والتأكد ما إن كانوا يعانون من نقص بالأهلية مثلاً أو لا!

وإلاّ فكيف تستعين المخابرات ذاتها بشخص كشخص غانم الدوسري؟ كيف يمكن لهذا الشخص أن يكون أداة للضغط على السلطات السعودية؟ أو تأثير على الشعب السعودي بأكمله من خلال ما سمي بحراك 15 سبتمبر؟

فالشعب السعودي يعيش بدرعٍ منيع يزداد صلابةً كلما شعر بتكالب العُملاء والمُرتزقة بالخارج والداخل عليه، لسنا كبقية بعض شعوب العالم التي لا تمتلك وعياً بما يُدار حولها من مؤامرات نكراء، الشعب السعودي شعبٌ قادر على إصلاح شأنه بطريقته الخاصة وبكل سلام، فهو غني عن مستشارين خارج بني جلدتهِ، شعبٌ مُتصالح مع قادته أولاً مهما علا صوت المُناوئين من الخارج.

يؤسفني أن أُصرِّح بأن مؤرخي غباء البشرية ومصنفي الحمقى سيرهقون ملياً من دراسة هذه الشخصية ” غانم الدوسري ” ..

فكيف لشخصه ومن يقف خلفه من مخابرات أصبحت وكراً لمُرتزقة وعملاء مزدوجين، أن يُجابهوا هذه المقومات العالية والصلبة التي يمتلكها الشعب السعودي؟

كيف لمُضطرب عقليا أن يكون بالفعل قادرا على التأثير وإدارة حراك؟ فقد اتضح الاضطراب العقلي من خلال تناقض تصريحاته عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فهو يُصرِّح بأنه لا يريد أن يكون عبداً للسلطات السعودية، بينما يتلذذ باستعباد المخابرات القطرية له، وينسى بأنه ليس في قاموس المخابرات ما يسمى بالغداء المجاني!

غانم الدوسري أوهن بكثير من أن يشغل السلطات السعودية، فالسلطات السعودية لا يعرق جبينها أثناء حفر القبور لمُثيري الفتن والإرهاب، بل تجعلهم يحفرون قبورهم بأيديهم، ويحق لنا أن نعترف للقارئ بكل أقطار العالم، وبكل حيادية وموضوعية؛ بأن السياسة السعودية أكثر حكمة مع خصومها فهي ترهقهم في المطاردة نحوها، دون أن تطاردهم؛ حتى تفقدهم صوابهم وبالتالي يحترقون شوقا وحبا للموت.

وبين قطبي اللعبة المكشوفة التي كان غانم الدوسري بطلاً لها، فَقَد هو ومن يقف خلفه من مخابرات ” لذة النيل من الحكومة السعودية منذ أن وقف الشعب السعودي وقفة ولاء ووفاء في نفس اليوم المزعوم للحراك والعبث والفوضى ” .

فليس على الشعب السعودي أن يقطع تذكرته نحو الدمار والدموية؛ ليخسر بها دينه ونفسه وعرضه وماله للأبد!

ليس على الشعب السعودي أن يعيش نازحا أو لاجئا، وليس على الشعب السعودي أن يرخص أرضه للدخلاء دعاة الفتن، ليس على الشعب السعودي أن يرضى بغير السيادة الشرعية المقترنة بالأسرة المالكة ” آل سعود ” .

ولأن هناك أوقاتا ليس من الحكمة فيها التزام الصمت، فقد أسمع الشعب السعودي مختلف شعوب العالم وبأعلى الأصوات بأنه صعب المرام تجاه كل محرضي ودعاة فتنة وذلك عن طريق مختلف التواصل الاجتماعي، وحتى على أرض الواقع، كافة أطياف الشعب من بُسطاء إلى أثرياء، ومن فنانين وشعراء، إلى طلبة وأساتذة وكافة الفئات العاملة، اتفقوا بأن الملك لله ثم لعبدالعزيز ومن ذريته أبناء كانوا أم أحفادا ” .