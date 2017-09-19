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دراسة بريطانية: البنجر مفيد للجسم والمخ

دراسة بريطانية: البنجر مفيد للجسم والمخ
لندن(صدى):

توصل العلماء إلى أن البنجر مفيد للجسم والمخ، كما يساعد على تعزيز العضلات، وهو مثل الخضروات الجذرية، يساهم في الإحساس بالانتعاش ولا سيما بعد ممارسة التمرينات الرياضية.

وأجرى الباحثون في جامعة نورثومبريا – وفقا لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية – دراسة شارك فيها 30 رجلا طلب منهم القيام بتمارين رياضية عنيفة وقد سببت لهم تلفا في العضلات في الساقين وقد ساعدهم البنجر على الشفاء.

ووصف العلماء البنجر بأنه مفيد للجسم والمخ أيضا وهو طعام غني بالمغذيات المفيدة للصحة ” سوبر فوود ” ويعتبر الحل الأمثل كوجبة خفيفة بعد ممارسة مجهود داخل صالة الألعاب الرياضية.

 


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29 تعليق

[ عدد التعليقات: 34176 ] نشر منذ 17 ساعة

ايش يكون البنجر ، الله يبنجرها بخير ، اسماء ماادري من يجيبونها ,, اول مره اسمع بهاالأسم ,,

,, المهم هذا اللي باالصوره كأنه فجل .. فهل البنجر هو الفجل ؟.. او نبات آخر ؟؟

.. وشكراً على الإجابه مقدماً ,,

[ عدد التعليقات: 641 ] نشر منذ 17 ساعة

لا غير الفجل يا بو محمد نحصله فى بنده والعثيم

[ عدد التعليقات: 14500 ] نشر منذ 17 ساعة

أخ بو محمد البنجر له أسماء كثير ومن ضمن اسمائه اللي اعرفها الشمندر ويجي شكله الخارجي بني ومن داخله أحمر طعمه نفس طعم الجزر بالظبط ومفيد جدا جدا لفقر الدم وله فوائد كثييير بعد ,

[ عدد التعليقات: 34176 ] نشر منذ 16 ساعة

بيض الله وجهك يا أخ مغرد ، بارك الله فيك ,,

,, مشكور ياالغالي مشكور ,,

[ عدد التعليقات: 34176 ] نشر منذ 16 ساعة

عشتي يااخت دانه ,, بيض الله وجهك وبارك فيكِ ,,

,, مشكوره ياالفاضله مشكوره ، لاهنتِ ,,

[ عدد التعليقات: 18749 ] نشر منذ 16 ساعة

هههههههههههههههههه لالا يا اخي ابو محمد مو الفجل الفجل لما تقصه يكون جواه ابيض وحار بس البنجر يكون احمر من جواته. ويصبغ ايشي ينحط فيه وبارد ولما تذوقه تحس فيه حلى بسيييط وتطعم فيه زي طعم التراب اكرمك الله والقارئين بس حلو مع السلطات

[ عدد التعليقات: 18749 ] نشر منذ 16 ساعة

والله يا دانه انا قد اخذته وحسيت فيه زي طعم التراب بس مع السلطه راحت النكهه لايكون اللي اخذته مغشوش بنتك يابي لاعد

[ عدد التعليقات: 34176 ] نشر منذ 16 ساعة

تسلمي اختنا لست محرومه ,, شرح وافي ماقصرتي ,,

,, بيض الله وجهك ورحم والديك ِ ,, مشكوره وباالخير مذكوره ,,

[ عدد التعليقات: 34176 ] نشر منذ 16 ساعة

إن شاء اجربه من بكره ، بإذن الله ,,

[ عدد التعليقات: 34176 ] نشر منذ 16 ساعة

إن شاء الله ..^^

,, الظاهر ان النوم غلبني ,, تصبحون على خير ,,

[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 16 ساعة

لعب النردشير حلال شرعا في الشريعة الإسلامية إذا كان القصد منه سليم
حديث الرسول من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله حديث مبتدع باطل لا أصل له في الشرع
أحل الله لعب النرد للرجال والنساء اذا كان القصد منه سليم
أحل الله لعب الطاولة للرجال والنساء في الشريعة الإسلامية إذا كان القصد منه سليم

[ عدد التعليقات: 18749 ] نشر منذ 16 ساعة

ان شاء الله وبالعافيه مقدما. واذا ذقتها علمنا ليكون. شريت شي مغشوش اييييه والله انه زين والله يديم علينا نعمه ويحفظها من الزوال

[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 16 ساعة

أحل الله الاحتفال باعياد الميلاد الشخصية للرجال والنساء في الشريعة الإسلامية واحل الله كذلك اكل تورتة اعياد الميلاد الشخصية للرجال والنساء في الشريعة الإسلامية

[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 16 ساعة

أحل الله لعب النرد للرجال والنساء في الشريعة الإسلامية إذا كان القصد منه سليم
أحل الله لعب الطاولة للرجال والنساء في الشريعة الإسلامية إذا كان القصد منه سليم

[ عدد التعليقات: 1314 ] نشر منذ 16 ساعة

البنجر مفيد لفقر الدم٠

[ عدد التعليقات: 4596 ] نشر منذ 16 ساعة

ههههههه😊وشو ذا البنجر كمان ؟ليكون قصدهم خنجر😁😂😊

[ عدد التعليقات: 1314 ] نشر منذ 16 ساعة

ي ريت لو تحجب تعليقات المدعو حماده ي صدي

[ عدد التعليقات: 3778 ] نشر منذ 16 ساعة

أقول يا حماده ليت من لعب في وجهِك بِنعال .. من أكبَر حَجِم يا رخَمَه .😡.

[ عدد التعليقات: 18749 ] نشر منذ 16 ساعة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه لا حلوشه

[ عدد التعليقات: 3778 ] نشر منذ 16 ساعة

.. يخيتي ام البنات..
.
حماده ذا خِبل وهو موجود في صدى من زمان يغيب له فتره ثُم يرجع بأسم غير .
.
ما أقول إلا الله يشِل إيده ولا عاد يقدريكتب ثاني مَرَه .

[ عدد التعليقات: 1390 ] نشر منذ 7 ساعات

ههههههههه خنجر يقطع راس البنجر ويخليه بدون شي- وش جاب الخنجر عند البنجر-

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