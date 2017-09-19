دراسة بريطانية: البنجر مفيد للجسم والمخ
توصل العلماء إلى أن البنجر مفيد للجسم والمخ، كما يساعد على تعزيز العضلات، وهو مثل الخضروات الجذرية، يساهم في الإحساس بالانتعاش ولا سيما بعد ممارسة التمرينات الرياضية.
وأجرى الباحثون في جامعة نورثومبريا – وفقا لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية – دراسة شارك فيها 30 رجلا طلب منهم القيام بتمارين رياضية عنيفة وقد سببت لهم تلفا في العضلات في الساقين وقد ساعدهم البنجر على الشفاء.
ووصف العلماء البنجر بأنه مفيد للجسم والمخ أيضا وهو طعام غني بالمغذيات المفيدة للصحة ” سوبر فوود ” ويعتبر الحل الأمثل كوجبة خفيفة بعد ممارسة مجهود داخل صالة الألعاب الرياضية.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18749 ] نشر منذ 17 ساعة
زين لفقر الدم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34176 ] نشر منذ 17 ساعة
ايش يكون البنجر ، الله يبنجرها بخير ، اسماء ماادري من يجيبونها ,, اول مره اسمع بهاالأسم ,,
,, المهم هذا اللي باالصوره كأنه فجل .. فهل البنجر هو الفجل ؟.. او نبات آخر ؟؟
.. وشكراً على الإجابه مقدماً ,,
مغرد[ عدد التعليقات: 641 ] نشر منذ 17 ساعة
لا غير الفجل يا بو محمد نحصله فى بنده والعثيم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14500 ] نشر منذ 17 ساعة
أخ بو محمد البنجر له أسماء كثير ومن ضمن اسمائه اللي اعرفها الشمندر ويجي شكله الخارجي بني ومن داخله أحمر طعمه نفس طعم الجزر بالظبط ومفيد جدا جدا لفقر الدم وله فوائد كثييير بعد ,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34176 ] نشر منذ 16 ساعة
بيض الله وجهك يا أخ مغرد ، بارك الله فيك ,,
,, مشكور ياالغالي مشكور ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34176 ] نشر منذ 16 ساعة
عشتي يااخت دانه ,, بيض الله وجهك وبارك فيكِ ,,
,, مشكوره ياالفاضله مشكوره ، لاهنتِ ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18749 ] نشر منذ 16 ساعة
هههههههههههههههههه لالا يا اخي ابو محمد مو الفجل الفجل لما تقصه يكون جواه ابيض وحار بس البنجر يكون احمر من جواته. ويصبغ ايشي ينحط فيه وبارد ولما تذوقه تحس فيه حلى بسيييط وتطعم فيه زي طعم التراب اكرمك الله والقارئين بس حلو مع السلطات
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18749 ] نشر منذ 16 ساعة
والله يا دانه انا قد اخذته وحسيت فيه زي طعم التراب بس مع السلطه راحت النكهه لايكون اللي اخذته مغشوش بنتك يابي لاعد
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18749 ] نشر منذ 16 ساعة
المهم ليس من ذاق كمن قراء عليك به اخي ابو محمد
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34176 ] نشر منذ 16 ساعة
تسلمي اختنا لست محرومه ,, شرح وافي ماقصرتي ,,
,, بيض الله وجهك ورحم والديك ِ ,, مشكوره وباالخير مذكوره ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34176 ] نشر منذ 16 ساعة
إن شاء اجربه من بكره ، بإذن الله ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34176 ] نشر منذ 16 ساعة
إن شاء الله ..^^
,, الظاهر ان النوم غلبني ,, تصبحون على خير ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14500 ] نشر منذ 16 ساعة
العفووو طال عمرك
حمادة[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 16 ساعة
لعب النردشير حلال شرعا في الشريعة الإسلامية إذا كان القصد منه سليم
حديث الرسول من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله حديث مبتدع باطل لا أصل له في الشرع
أحل الله لعب النرد للرجال والنساء اذا كان القصد منه سليم
أحل الله لعب الطاولة للرجال والنساء في الشريعة الإسلامية إذا كان القصد منه سليم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18749 ] نشر منذ 16 ساعة
ان شاء الله وبالعافيه مقدما. واذا ذقتها علمنا ليكون. شريت شي مغشوش اييييه والله انه زين والله يديم علينا نعمه ويحفظها من الزوال
حمادة[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 16 ساعة
أحل الله الاحتفال باعياد الميلاد الشخصية للرجال والنساء في الشريعة الإسلامية واحل الله كذلك اكل تورتة اعياد الميلاد الشخصية للرجال والنساء في الشريعة الإسلامية
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18749 ] نشر منذ 16 ساعة
تلاقي خير يارب
حمادة[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 16 ساعة
أحل الله لعب النرد للرجال والنساء في الشريعة الإسلامية إذا كان القصد منه سليم
أحل الله لعب الطاولة للرجال والنساء في الشريعة الإسلامية إذا كان القصد منه سليم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18749 ] نشر منذ 16 ساعة
يارب ترد لحماده عقله ماعد ودي اخذ من ذنبك
ام البنات[ عدد التعليقات: 1314 ] نشر منذ 16 ساعة
البنجر مفيد لفقر الدم٠
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3778 ] نشر منذ 16 ساعة
تِصبح على خير ياوجه ألخير يا عزيزي ابومحمد .🌹.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4596 ] نشر منذ 16 ساعة
ههههههه😊وشو ذا البنجر كمان ؟ليكون قصدهم خنجر😁😂😊
ام البنات[ عدد التعليقات: 1314 ] نشر منذ 16 ساعة
ي ريت لو تحجب تعليقات المدعو حماده ي صدي
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3778 ] نشر منذ 16 ساعة
أقول يا حماده ليت من لعب في وجهِك بِنعال .. من أكبَر حَجِم يا رخَمَه .😡.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18749 ] نشر منذ 16 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه لا حلوشه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3778 ] نشر منذ 16 ساعة
.. يخيتي ام البنات..
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حماده ذا خِبل وهو موجود في صدى من زمان يغيب له فتره ثُم يرجع بأسم غير .
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ما أقول إلا الله يشِل إيده ولا عاد يقدريكتب ثاني مَرَه .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1390 ] نشر منذ 7 ساعات
ههههههههه خنجر يقطع راس البنجر ويخليه بدون شي- وش جاب الخنجر عند البنجر-
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18749 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ما ندري يا السحاب
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4596 ] نشر منذ 3 دقائق
هههههه😊