اكتشاف منطقة في المخ له علاقة بكراهية بعض الأشخاص

باريس(صدى):

أجرى باحثون فرنسيون في ” مركز أبحاث العلوم العصبية ” في مدينة ” ليون ” أبحاثهم المعملية على عينة مكونة من 332 شخصًا؛ لمعرفة أسباب كراهيتهم لتناول الأجبان، على الرغم من أن فرنسا تعد ” بلد الأجبان ” ، حيث بها أكثر من 1600 نوع من الجبن الذي يعشقه الغالبية العظمى من الفرنسيين، إلا أن هناك 6% من الفرنسيين يكرهونها مقابل 2.7% يكرهون الأسماك و 2.4% يكرهون اللحوم.

وركزت الدراسة على معرفة مدى علاقة المخ ” بالحب ” و ” الكراهية ” ، فقد أجريت الأبحاث على 15 شخصا ممن يحبون الأجبان، ونحو 15 شخصا آخرين ممن لا يحبونها، وخضعوا للفحص بواسطة أشعة الرنين المغناطيسي أثناء عرض صور عليهم لقطع من الأجبان مثلت ستة أنواع، إلى جانب ستة أنواع من عناصر غذائية أخرى، وأظهرت المتابعة أن عرض صور ورائحة الأجبان لم تنجح في تنشيط منطقة ” البطني الشاحبة ” المعنية بالشعور بالجوع بين الأشخاص الذين يكرهون الأجبان، بل لوحظ نشاطها بشكل ملحوظ وعدد من الخلايا العصبية بين عشاق الأجبان.

وأوضحت الدراسة أن 18% ممن تم سؤالهم، أكدوا كراهيتهم لتناول الأجبان ومنتجات الألبان، فضلا عن تأكيد 47% أن لديهم أحدا من أفراد العائلة لا يحب الأجبان ولا منتجات الألبان.