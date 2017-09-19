بالصور.. طبيب روسي يغتصب مريضة.. ويقول: هي السبب
أعتدي جراح تجميل، على سيدة تبلغ من العمر، 31 عاماً عقب خضوعها لعملية جراحية، في مركز للتجميل بمدينة ” سامارا ” جنوب غرب روسيا، وهي تحت تأثير المخدر.
وزعم الطبيب بعد ما القي القبض عليه، أن المريضة قطعة شيكولاته، مؤكدا أنها دفعته لممارسة العلاقة الحميمة معها لجاذبيتها الشديدة، نافيا عملية الاغتصاب.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12125 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن صادق
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14490 ] نشر منذ 44 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18698 ] نشر منذ 35 دقيقة
قطعك الله انت والشكلاته
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 904 ] نشر منذ 26 دقيقة
ونت فغرت طوالي لا تقاوم الشيكولاتة
بس كيف لذيذة ؟؟؟