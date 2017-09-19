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بالصور.. طبيب روسي يغتصب مريضة.. ويقول: هي السبب

بالصور.. طبيب روسي يغتصب مريضة.. ويقول: هي السبب
موسكو(صدى):

أعتدي جراح تجميل، على سيدة تبلغ من العمر، 31 عاماً عقب خضوعها لعملية جراحية، في مركز للتجميل بمدينة ” سامارا ” جنوب غرب روسيا، وهي تحت تأثير المخدر.

وزعم الطبيب بعد ما القي القبض عليه، أن المريضة قطعة شيكولاته، مؤكدا أنها دفعته لممارسة العلاقة الحميمة معها لجاذبيتها الشديدة، نافيا عملية الاغتصاب.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12125 ] نشر منذ 1 ساعة

يمكن صادق

[ عدد التعليقات: 14490 ] نشر منذ 44 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههههه

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