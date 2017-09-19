بالصور.. طبيب روسي يغتصب مريضة.. ويقول: هي السبب

موسكو(صدى):

أعتدي جراح تجميل، على سيدة تبلغ من العمر، 31 عاماً عقب خضوعها لعملية جراحية، في مركز للتجميل بمدينة ” سامارا ” جنوب غرب روسيا، وهي تحت تأثير المخدر.

وزعم الطبيب بعد ما القي القبض عليه، أن المريضة قطعة شيكولاته، مؤكدا أنها دفعته لممارسة العلاقة الحميمة معها لجاذبيتها الشديدة، نافيا عملية الاغتصاب.