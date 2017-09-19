اختبار للدم يكفى لاكتشاف البكتيريا المسئولة عن قرحة المعدة

باريس(صدى):

قال الفرنسي فرانك زربيب البروفسور في المركز الوطني لعلاج التهابات المعدة والتهاب الكبد الوبائي إن اختبار دم بسيط يستطيع الكشف عن البكتيريا المعروفة باسم ” هيلو باكتر ” المسئولة عن الإصابة بقرحة المعدة التي يعاني منها شخص من بين كل خمسة أشخاص قبل بلوغ الثلاثين، وثلاثة أشخاص في المرحلة العمرية ما بين الخمسين إلى الستين عامًا، والتي تسبب التهابات عديدة في المعدة.

كما أن هناك اختبارًا يتم إجراؤه تحت تخدير موضعي عن طريق أنبوبة يتم إدخالها من الفم مزودة بكاميرا دقيقة لاكتشاف التهابات المعدة، والتأكد من فاعلية العلاج بالمضادات الحيوية، حيث أن البكتيريا تخفى نفسها مسببة ارتفاع مستويات النشادر وثاني أوكسيد الكاربونف في البول، ولكن يتم الكشف عن تواجد هذه البكتيريا في تحليل عينات من هواء الزفير.