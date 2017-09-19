وزير الإسكان: قرار مجلس الوزراء سيعجل في زيادة المنتجات العقارية
ثمن وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل, قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إيداع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان.
وأوضح في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي امتداداً للدعم والرعاية التي توليها القيادة للوزارة وانعاكسها على جودة الخدمات التي تقدمها لأبناء هذا الوطن، كما سيعجل في زيادة المنتجات العقارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يُعد شريكاً رئيسياً في التنمية ، ما يسهم في توفير العديد من المنتجات السكنية بخيارات متعددة وجودة عالية تتناسب مع احتياجات المتقدمين على الدعم السكني.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12125 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين يا دولة العز رغم انني ما اشوف انكم سويتو شي الدولة تدفع ملايين ولا شفنا غير شققكم للبيع
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18698 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخيرا ظهر الحقيل تصدقون اول مره اشوفه
شيخين١[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ماعندك سالفة الحكومة تعطي بس انت ولي حولك تاكلونها بارد مبرد يا جعل ربي يحرق قصرك الي بنيتة من فلوس الضعفاء عشاان تحس اصلا ما عندك احساس فكيف تحس
شيخين١[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 1 ساعة
ياجعلها زقوم …. انت وعيالك اكل يارب دعوة مضلوم ماترد
بدر طارق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
السكن اللي على البنوك التجاريةماعاد نبيه المشكلة اننا صدقنا بيعطونا سكن زي الناس.
شيخين١[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 27 دقيقة
والله كل ما رحت لموضوع ارجعلة وادعي علية وخاصة في صلاة الفجر لانة كذاب وحرامي
شيخين١[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 22 دقيقة
والله ثم والله ثم والله ورب الي خلقني وخلقم انة ما عمرة طلع وقال كلمة ونفذها بس يعطينا كلام وهيثلاث ومن ضمنها اذ حدث كذب