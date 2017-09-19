وزير الإسكان: قرار مجلس الوزراء سيعجل في زيادة المنتجات العقارية

عادل الحربي(صدى):

ثمن وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل, قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إيداع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان.

وأوضح في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي امتداداً للدعم والرعاية التي توليها القيادة للوزارة وانعاكسها على جودة الخدمات التي تقدمها لأبناء هذا الوطن، كما سيعجل في زيادة المنتجات العقارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يُعد شريكاً رئيسياً في التنمية ، ما يسهم في توفير العديد من المنتجات السكنية بخيارات متعددة وجودة عالية تتناسب مع احتياجات المتقدمين على الدعم السكني.