بالفيديو.. تركي آل الشيخ يوبخ صحفيا في مؤتمر هيئة الرياضة
وبخ رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أحد الصحفيين الحاضرين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، وأعلن من خلاله قرارات عدة، بسبب تصوير الصحفي لفعاليات المؤتمر باستخدام هاتفه الجوال مستخدما ” الفلاش ” .
وقاطع آل الشيخ مقدم المؤتمر أثناء تلاوته للبيان الصادر بشأن القرارات الجديدة، موجهاً حديثه لأحد الصحفيين: ” لو سمحت، وش معنى ” ما تصور ” ؟ وش معنى كلمة ” ما تصور؟ ” ، ” إيقاف التصوير بالفلاش ” ؟ هل تحتاج شرح هذي؟ وش معنى تقفيل الجوال؟ ” ، على اعتبار أن التصوير الشخصي يمنع في بعض المؤتمرات الرسمية.
httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=likuEAX8aLk
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 908 ] نشر منذ 5 ساعات
شد عليهم هم وانتفلاتهم صحفيين معضمهم همج
والوسط الرياضي يحتاج امثالك لغربلتة واعادة رسم مسارة لنكون مع المصنفين الكبارعلى القارة دائمآ
alfahd42[ عدد التعليقات: 12125 ] نشر منذ 5 ساعات
كفو عليك
ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 5 ساعات
بحسب كلامه بنفسه وتغريدته اللي مسحها بعد الانتقادات قال:
قسم بالله حأت لاخدم النصر!!!!
لذلك الاكيد انه ليس صحفي نصراوي والا كان قال
اهنيك على حسك الصحفي ومتابعتك وتصويرك لادق الامور…..!!!!!!
ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 5 ساعات
جأت= حأت
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18727 ] نشر منذ 5 ساعات
بالتوفيق يبغيلك شده وهمه
alfahd42[ عدد التعليقات: 12125 ] نشر منذ 5 ساعات
ياشين اللي يدخلون العصبيه والعنصريه في الرياضه
يا اخي هذا مسئول وطني مهما يكون يمثل الوطن الانديه لايعيرها اهتمام الا من اجل الوطن
ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 4 ساعات
اللي اسمك alfahad42
ممكن تعلمنا مثلليتك وينها والهلال يتهم بالرشوه ويتهم ضلما كلما اضاف منجز لخزينته….!!
ممكن توفر نصائحك جزاك الله خير لمن الحقد والحسد اعمى قلبه حتى اصبح الكذب والاتهام صفته
لمجرد ان الهلال دوما في المنصه…!!
ممكن تقول اين مثاليتك المرهفه
عندما كان عبدالله بن مساعد بنفس هذا الكرسي لهذا الشخص وكان يتهم بابشع الاتهامات فقط بسبب كونه هلالي…!!!
وليت توضح لنا ليش المثاليات ماتطلع الا من يمسك المنصب ولونه اصفر….!!
حاليا
رئيس الاتحاد اهلاوي
رئيس الهيئه نصراوي
الاحتراف نصراوي
الامين العام اهلاوي
وخذها متي بمشيئه الله لن يبكي الهلال كغيره
ولكن سيكسر الرؤوس في الميدان ولغيره نضريه الصياح والحقد الاسود .
مؤدب[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ 4 ساعات
ماراح يطول لأنه فاهم الحزم غلط وأسلوبه دمار وضياع للكرة السعودية
alfahd42[ عدد التعليقات: 12125 ] نشر منذ 4 ساعات
يكون في علمك تراه هلالي مهوب نصراوي
وانا يوم كان نواف بن محمد رئيس الالعاب الاخرى كنت اشيد فيه في كل مناسبه
وبن مساعد يوم كان مستلم كنت اشيد به ايضا ولا يهمني انه هلالي ولا نصراوي لانه يمثل الوطن
الحقد في قلوب المتعصبين فقط
انا اشيد بالهلال وهو الخصم للنصر وانا نصراوي لان مستواه ورجاله وجماهيره تفرض عليك احترامه فريق بطولات غصب عني وعنك وعن كل متعصب
اما التعصب مخليه لاهله
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ 3 ساعات
ماشاء الله عليك يالفهد مدرسة بالروح الرياضية وشعارك لا للتعصب
بس ودي اعرف في مباراة نهائي اسيا 2014 بين سدني الحبيب وبين الزعيق المخيس .. هل شجعت سدني او نيشيمورا او كليهما وهل كاد يغمى عليك من الفرحة بعد اطلاق صافرة نهاية المباراة .؟
ياااااارب اللي في بالي هههههههههههه
ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 3 ساعات
جميل جدا ماذكرته واذا كنت كما ذكرت فأنا احترمك وتأكد انه واحد من كل 10 من بنو الاصفر وشوف كتاباتهم وحقدهم بالتلفزيون وفي الشوارع وشوف حقدهم عندما يخرج الهلال لاسمح الله باسيا بنفسك…!!
ولمعلوميتك هو نصراوي وليس هلالي ولامجال للاجتهاد فيها لانه ذكر ذلك بنفسه وبحسابه الرسمي قبل اشتهاره قبل 5 سنوات ومتعصب ايضا ! لانه رد على احد المغردين بقوله ليتك تحرق علم الهلال بدلا من اسرائيل فليت النصايح تصل له….
واقسم بذلك بنفسه انه جا لخدمه الكيان النصراوي …
عموما والله اني داخليا وشخصيا لا اؤمن بأن اي شخص يمسك منصب سيدعم فريقه حتى يقبت ذلك
ولكن كلامي هو موجه للحمقي وذو القلوب الكالحه السواد كضلمه الليل الذين لم يتركوا شارده ووارده في عبدالله بن مساعد او اي هلالي الا اتهموه ….
وانا متعصب لفريقي الهلال واللي يرميه ضلما وكذبا وعدوانا لن يجد منا الا ردها عليه واكثر بكثير حتى يطهر قلبه وينضفه….
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله روحه رياضيه الله المستعان
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله روحه رياضيه الله المستعان
صداوي[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 2 ساعتين
قليل ادب وشايف نفسه
عبدالله ال مطر[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
نصراوي ماعليه شرهه
ابو لما[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 39 دقيقة
الفهد كلامه صحيح ومتزن وماقال شي غلط.