بالفيديو.. تركي آل الشيخ يوبخ صحفيا في مؤتمر هيئة الرياضة

نواف السالم(صدى):

وبخ رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أحد الصحفيين الحاضرين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، وأعلن من خلاله قرارات عدة، بسبب تصوير الصحفي لفعاليات المؤتمر باستخدام هاتفه الجوال مستخدما ” الفلاش ” .

وقاطع آل الشيخ مقدم المؤتمر أثناء تلاوته للبيان الصادر بشأن القرارات الجديدة، موجهاً حديثه لأحد الصحفيين: ” لو سمحت، وش معنى ” ما تصور ” ؟ وش معنى كلمة ” ما تصور؟ ” ، ” إيقاف التصوير بالفلاش ” ؟ هل تحتاج شرح هذي؟ وش معنى تقفيل الجوال؟ ” ، على اعتبار أن التصوير الشخصي يمنع في بعض المؤتمرات الرسمية.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=likuEAX8aLk