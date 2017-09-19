مريض نفسي يطعن رئيس مركز البجادية بآلة حادة

طلال الغامدي(صدى):

تعرض رئيس مركز البجادية الأستاذ عبد الرحمن محمد النخيش، مساء اليوم، للاعتداء بواسطة آلة حادة بمكتبه بالمركز من قبل شخص يعاني من اعتلالات صحية، مما استدعى نقله لمستشفى الدوادمي العام وإدخاله للعناية المركزة.

وأشارت مصادر إلىى أن المعتدي يعمل بإحدى الدوائر الحكومية بالمحافظة وسبق أن سجلت الجهات الأمنية ضده قضية اعتداء بسلاح ناري قبل حوالي السنة.

وأضاف المصدر بأن الطعنة التي تعرض لها رئيس المركز بالصدر وبالتحديد تحت للقلب وادخل على أثرها للعناية المركزة وحالته إلى الآن مستقره كما أفاد الأطباء المشرفين على الحالة.