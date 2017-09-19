مريض نفسي يطعن رئيس مركز البجادية بآلة حادة
تعرض رئيس مركز البجادية الأستاذ عبد الرحمن محمد النخيش، مساء اليوم، للاعتداء بواسطة آلة حادة بمكتبه بالمركز من قبل شخص يعاني من اعتلالات صحية، مما استدعى نقله لمستشفى الدوادمي العام وإدخاله للعناية المركزة.
وأشارت مصادر إلىى أن المعتدي يعمل بإحدى الدوائر الحكومية بالمحافظة وسبق أن سجلت الجهات الأمنية ضده قضية اعتداء بسلاح ناري قبل حوالي السنة.
وأضاف المصدر بأن الطعنة التي تعرض لها رئيس المركز بالصدر وبالتحديد تحت للقلب وادخل على أثرها للعناية المركزة وحالته إلى الآن مستقره كما أفاد الأطباء المشرفين على الحالة.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19496 ] نشر منذ 3 ساعات
مريض نفسي وموظف بحد الدوائر الحكومية؟
في بعض انظمةالعالم ماتحصل على وظيفة الا بعد تقييم نفسي وسلوكي
ويفحسوووونك فححححححس🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18698 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر
alfahd42[ عدد التعليقات: 12125 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر شكله متعمد
شيخين١[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 45 دقيقة
موهو مريض هاذا رجل مغبووووون من بعض الصرات اكيد مظلوم وقهر الرجال يغبن