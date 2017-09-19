علماء أمريكيون يطورون علاجًا للصدفية من سُم نمل النار
توصل فريق من العلماء الأمريكيين في جامعة ” إيموري-كازوسترون ريزرف ” الأمريكية إلى تطوير عقار مماثل لعقار ” سولينوبسين ” ، مستنبط من جزئيات موجودة في سم ” نمل النار ” ، تم تجربته على الفئران المُصابة بمرض الصدفية، وهو عبارة عن كريم يتم استخدامه لمدة 28 يومًا.
ويُعد مرض الصدفية من أمراض الجهاز المناعي، ولا يعرف سبب له حتى الآن، إلا أنه مرتبط بعوامل وراثية، مثل الأمراض المزمنة التي تسبب التهاب الجلد ويتم معالجتها عن طريق كريمات تحتوى على منشطات ” الستيرويد ” وفيتامين ” د-3 ” ، ومنتجات ملطفة تساعد على ترطيب الجلد وتحارب جفافه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12125 ] نشر منذ 6 ساعات
حلو
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18727 ] نشر منذ 5 ساعات
اعقبي ياشقحه طلعتي معاجه شعبيه ونحن ما ندري
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18727 ] نشر منذ 5 ساعات
عقبي ياشقحه طلعتي معالجه شعبيه ونحن ما ندري
alfahd42[ عدد التعليقات: 12125 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3764 ] نشر منذ 55 دقيقة
هو فيه نمل نار ونمل جنه .؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18727 ] نشر منذ 51 دقيقة
هههههههههههههههههه يا راعي الموتر اسئل ابو تركي عنها
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3764 ] نشر منذ 40 دقيقة
.. يخيتي لست محرومه ..
.
مَدري وين أخوي ابو تركي الليله .؟؟
.
بُكره إن شاء الله راح أسعَلَه عنها .
.
يمكِن عِندَه كم وَحده ويعطني مِنهِن لو ثنتين .🐜🐜.😅😊.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4584 ] نشر منذ 26 دقيقة
حلو😁بس منظرها يخوف ودي تسير على دنو😁🙈❤