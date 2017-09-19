علماء أمريكيون يطورون علاجًا للصدفية من سُم نمل النار

واشنطن(صدى):

توصل فريق من العلماء الأمريكيين في جامعة ” إيموري-كازوسترون ريزرف ” الأمريكية إلى تطوير عقار مماثل لعقار ” سولينوبسين ” ، مستنبط من جزئيات موجودة في سم ” نمل النار ” ، تم تجربته على الفئران المُصابة بمرض الصدفية، وهو عبارة عن كريم يتم استخدامه لمدة 28 يومًا.

ويُعد مرض الصدفية من أمراض الجهاز المناعي، ولا يعرف سبب له حتى الآن، إلا أنه مرتبط بعوامل وراثية، مثل الأمراض المزمنة التي تسبب التهاب الجلد ويتم معالجتها عن طريق كريمات تحتوى على منشطات ” الستيرويد ” وفيتامين ” د-3 ” ، ومنتجات ملطفة تساعد على ترطيب الجلد وتحارب جفافه.