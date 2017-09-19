  • الثلاثاء 19

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. علماء أمريكيون يطورون علاجًا للصدفية من سُم نمل النار

علماء أمريكيون يطورون علاجًا للصدفية من سُم نمل النار

علماء أمريكيون يطورون علاجًا للصدفية من سُم نمل النار
واشنطن(صدى):

توصل فريق من العلماء الأمريكيين في جامعة ” إيموري-كازوسترون ريزرف ” الأمريكية إلى تطوير عقار مماثل لعقار ” سولينوبسين ” ، مستنبط من جزئيات موجودة في سم ” نمل النار ” ، تم تجربته على الفئران المُصابة بمرض الصدفية، وهو عبارة عن كريم يتم استخدامه لمدة 28 يومًا.

ويُعد مرض الصدفية من أمراض الجهاز المناعي، ولا يعرف سبب له حتى الآن، إلا أنه مرتبط بعوامل وراثية، مثل الأمراض المزمنة التي تسبب التهاب الجلد ويتم معالجتها عن طريق كريمات تحتوى على منشطات ” الستيرويد ” وفيتامين ” د-3 ” ، ومنتجات ملطفة تساعد على ترطيب الجلد وتحارب جفافه.

 


الوسوم:, , ,

8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12125 ] نشر منذ 6 ساعات

حلو

[ عدد التعليقات: 12125 ] نشر منذ 5 ساعات

هههههه

[ عدد التعليقات: 3764 ] نشر منذ 40 دقيقة

.. يخيتي لست محرومه ..
.
مَدري وين أخوي ابو تركي الليله .؟؟
.
بُكره إن شاء الله راح أسعَلَه عنها .
.
يمكِن عِندَه كم وَحده ويعطني مِنهِن لو ثنتين .🐜🐜.😅😊.

[ عدد التعليقات: 4584 ] نشر منذ 26 دقيقة

حلو😁بس منظرها يخوف ودي تسير على دنو😁🙈❤

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *