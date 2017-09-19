بالفيديو.. كشف تفاصيل احتراق مركبة عقب تبادل إطلاق النار بوادي الدواسر

عادل الحربي(صدى):

تمكنت فرق الإنقاذ والإطفاء صباح اليوم الثلاثاء، من السيطرة علي حريق مركبة على الطريق العام بمحافظة وادي الدواسر.

وقال مصدر، إن سبب حادثة الحريق يعود لتعرض مركبة من نوع أف جي لإطلاق نار نتج عنه إصابة شخص واحتراق المركبة وقد نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة، فيما سُلم محضر للجهات المختصة.

ونفي المصدر، صحة ما يتداول حول تعرض عدة أشخاص لإصابات متعددة نتيجة تبادل لإطلاق النار، ولا تزال التحقيقات جارية بالقضية ومحل اهتمام الجهات الأمنية ممثلة بشرطة وادي الدواسر التي باشرت الحادثة في حينه.