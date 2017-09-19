هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة، شملت محافظات قلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها, سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

كما هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والعقيق والمخواه والمراكز التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.