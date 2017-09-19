دور أيتام الرياض توظف 34 فتاة

عادل الحربي(صدى):

أكد مكتب العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة الرياض، أن عدد خريجات التعليم العام والجامعي من اليتيمات المشمولات بالرعاية في الدور الإيوائية بلغ 90 فتاة منهن 34 موظفة، وخمس فتيات حاصلات على درجة الماجستير.

وأشارت مشرفة دور الأيتام هيفاء العمران إلى جهود الوزارة ممثلةً بفرعها في منطقة الرياض في تسخير جميع الإمكانيات المتاحة للارتقاء بالمستوى التعليمي لليتيمات إذ يحصلن منذ الصغر على الرعاية التعليمية الشاملة إبتداءً بتوفير فرص التعليم المبكر لهن عند سن الثالثة ثم قياس قدراتهن وعلاج حالات التأخر الدراسي أن وجدت، ثم توجيههن لمدارس التعليم الحكومي والخاص لدمجهن في نسق الحياة الطبيعي والمجتمع.