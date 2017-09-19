انطلاق جلسات ملتقى العمران السياحي بأبها

محمد بن طحيطح(صدى):

انطلقت على مسرح أمانة منطقة عسير بأبها اليوم الثلاثاء، الجلسات العلمية لملتقى ” العمران السياحي للمناطق الجبلية ” ، وتستمر لمدة يومين.

واستعرض المشاركون والمشاركات خلال جلسات العمل ٨ أوراق وبحوث علمية، ناقشوا خلالها عددا من التجارب المحلية والعربية في مجال التراث السياحي العمراني.

وتناولت الجلسة الأولى ورقة علمية بعنوان ” المحاور الاسترتيجية لتنمية القطاع السياحي بالمناطق الجبلية.. حالة دراسية: إقليم كردستان العراق ” قدمها استشاري التنمية العمرانية عضو هيئة التدريس بقسم العمارة والتصميم الداخلي بكلية الهندسة في جامعة البحرين الدكتور إسلام بن حمدي الغنيمي، تطرق خلالها إلى تميز الموقع السياحي لإقليم كردستان العراق ذو الطبيعة الجبلية، وما شهده من قفزات كبيرة ونوعية في مجال صناعة السياحة المتجددة، منوها إلى أن أهمية قطاع السياحة انعكست في الإقليم من خلال النمو الكبير الذي حققه القطاع خلال السنوات الخمس المنصرمة.

وتحدث أستاذ الآثار المساعد بجامعة الملك خالد المشرف على كرسي الأمير سلطان بن سلمان للسياحة والآثار والتراث الوطني الدكتور علي بن عبد الله مرزوق في ورقته العلمية عن ” الطرز المعمارية والجمالية في العمارة التقليدية بمنطقة عسير ” ، التي حصرها في ٤ طرز معمارية وجمالية، مشيرا إلى اختلاف الغرض الذي أنشئ من أجله البناء التقليدي ما بين مباني سكنية ودينية ودفاعية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه على الرغم من قلة الإمكانات المادية سابقاً إلا أن عمارة عسير التقليدية وزخارفها خير شاهد على اهتمام أهالي المنطقة بالتجميل والتزيين.