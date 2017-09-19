” التدريب التقني ” يوجه بإجراء تحقيق عاجل في قضية ” اللحية “

حسن الجعفري(صدى):

كشف المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، فهد العتيبي أن محافظ التدريب التقني وجه يوم أمس بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات قضية طلب حلق لحية شاب سعودي من أجل أن يكمل دراسته في المعهد العالي للسياحة بمنطقة جازان .

وكان قد كشف الشاب أحمد الكعبي، أن معهدًا للسياحة افترى بقوله طلب تهذيب اللحية، مؤكدًا أن موظف المعهد طلب منه حرفيًا حلق لحيته، مشيرًا إلى أن طلبه حاليًا هو رد اعتبار له على ما بدر من المعهد كونه كغيره من الشباب السعوديين المؤهلين للعمل في القطاع الخاص، ولا ينتظر ردودًا مماثلة.

وأشار ” الكعبي ” ، إلى أن موعده يوم غد عقب المكالمة التي أجراها مع موظف العمل، مطالبًا بإنصافه مما تعرض له.

وحول العروض الوظيفية التي انهالت عليه قال ” كعبي ” : إنه لا يستطيع العمل خارج المنطقة بسبب رعايته لوالده المريض، مشيرًا إلى رغبته بالعمل في منطقة جازان ليداوي والده المريض.

وتابع ” الكعبي ” : عندما قمت بتصوير الفيديو وضعته بقروب العائلة متعجبًا ولم أهدف للإثارة التي حصلت فليس هو الباب الوحيد.

وكان ” الكعبي ” خريج ثانوية عامة تقدم لوظيفة في المعهد العالي للسياحة بجازان، لكنه فوجئ بالموظف -وافد عربي- الذي أجرى معه المقابلة يطلب منه حلق لحيته، حتى يتم قبوله في الوظيفة.

وأضاف: والقصة كما رويتها في مقطع الفيديو، وللتو خرجت أنا وأخي من عند المعهد العالي للسياحة، الذي شكك في كلامي، فأقسمت على المصحف أن الموظف طلب مني أن أحلق لحيتي كشرط لقبولي في الوظيفة بالمعهد.

‎وتابع: مدير المعهد كان حريصاً في محاولة لإرضائي وإنهاء الموضوع واحتواء الموقف بعد بث مقطع الفيديو، وأخبرني أنني مقبول لديهم بالمعهد، ولكن يجب أن أدرس أولاً وبعدها أتوظف.

وأردف: غايتي الآن ليست الوظيفة وإنما رد الاعتبار من هذا الموظف الذي أجرى معي المقابلة وطلب مني أن أحلق لحيتي، ولست وحدي فهناك أكثر من شاب من زملائي ظاهِرهم الالتزام لم يقبلوا.

يشار إلى أن جهات عدة بدأت تحقيقاتها في القضية منها وزارة العمل والتنمية وهيئة السياحة ، وذلك بعد انتشار فيديو للشاب .