” الحبوب ” تعلن أسماء 23 مقبولا في وظائف إدارية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب أسماء 23 مرشحاً، الذين تم قبولهم على وظائف الإدارة العامة بتخصصات مختلفة.

ودعت المؤسسة، المقبولين إلى المراجعة لاستكمال إجراءات التعيين.

وفيما يلي أسماء المقبولين: عبدالله بن حمد عبدالله الصيخان – محاسب، تركي بن ناصر محمد المطوع – محاسب، ريان بن سليمان عبدالله المنيع – محاسب، أسامة بن زيد راشد الحبيش – محاسب، عبدالله بن علي محمد الوابل – محاسب، عبدالإلة بن خالد موسى الصفيان – محاسب، فهد بن عوض مزيد العتيبي – محاسب، أحمد بن خالد علي الزيد – محاسب، عبدالله بن عبدالرحمن محمد المرشد – محاسب، خالد بن محمد عبدالعزيز العسكر – محاسب، بخيت بن مهوس بخيت الشمري – محاسب، فراس عبدالله احمد ال صقر – محاسب، عبدالله بن عبدالرحمن فوزان القريشي – محاسب، متعب بن سليمان حمد الجعيثن – محاسب، عبدالله بن محمد مطلق المطلق – محاسب، علي صالح علي الهلال – محاسب، عبدالله بن عبدالكريم عبدالله بن لادن – أخصائي شؤون حبوب، ابراهيم بن عبدالمحسن عبدالله الريس – أخصائي شؤون حبوب، عبدالرحمن صلاح مسلم المحمدي – سكرتير، يوسف بن سعد عبدالله الرميح – أخصائي دعم برمجيات، هارون بن أحمد محمد نجمي – أخصائي تقنية معلومات، فهد بن حمود نويحي الحربي – أخصائي تطوير إداري، وفيصل بن علي أحمد الزهراني أخصائي خدمات موارد بشرية.