” الحبوب ” تعلن أسماء 23 مقبولا في وظائف إدارية
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب أسماء 23 مرشحاً، الذين تم قبولهم على وظائف الإدارة العامة بتخصصات مختلفة.
ودعت المؤسسة، المقبولين إلى المراجعة لاستكمال إجراءات التعيين.
وفيما يلي أسماء المقبولين: عبدالله بن حمد عبدالله الصيخان – محاسب، تركي بن ناصر محمد المطوع – محاسب، ريان بن سليمان عبدالله المنيع – محاسب، أسامة بن زيد راشد الحبيش – محاسب، عبدالله بن علي محمد الوابل – محاسب، عبدالإلة بن خالد موسى الصفيان – محاسب، فهد بن عوض مزيد العتيبي – محاسب، أحمد بن خالد علي الزيد – محاسب، عبدالله بن عبدالرحمن محمد المرشد – محاسب، خالد بن محمد عبدالعزيز العسكر – محاسب، بخيت بن مهوس بخيت الشمري – محاسب، فراس عبدالله احمد ال صقر – محاسب، عبدالله بن عبدالرحمن فوزان القريشي – محاسب، متعب بن سليمان حمد الجعيثن – محاسب، عبدالله بن محمد مطلق المطلق – محاسب، علي صالح علي الهلال – محاسب، عبدالله بن عبدالكريم عبدالله بن لادن – أخصائي شؤون حبوب، ابراهيم بن عبدالمحسن عبدالله الريس – أخصائي شؤون حبوب، عبدالرحمن صلاح مسلم المحمدي – سكرتير، يوسف بن سعد عبدالله الرميح – أخصائي دعم برمجيات، هارون بن أحمد محمد نجمي – أخصائي تقنية معلومات، فهد بن حمود نويحي الحربي – أخصائي تطوير إداري، وفيصل بن علي أحمد الزهراني أخصائي خدمات موارد بشرية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12041 ] نشر منذ 8 دقائق
موفقين