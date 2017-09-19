⁠⁠⁠⁠وفاة مصمم مجمع المحاكم بالرياض

طلال الغامدي(صدى):

توفي الجمعة الماضي في مدينة فرانكفورت الألمانية ألبرت شبير الابن، أحد أشهر المصممين الألمان والمهندسين المعماريين، وأبرز فلاسفة العمارة صديقة البيئة.

وصمم شبير، الذي توفي عن 83 عامًا عدة مبانٍ حديثة في مختلف الدول حول العالم، ومن أشهر تصاميمه مباني مجمع المحاكم الشرعية في منطقة الديرة وسط مدينة الرياض.

ونشط ألبرت شبير الابن في مجال العمارة منذ 1964، وحصلت شركته على عدة جوائز في التصميم حول العالم، كما نفذت عدة مشاريع كبرى في أوروبا، كمبنى البنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى مشروعات عدة حول العالم خصوصاً في الصين.