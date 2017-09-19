⁠⁠⁠⁠⁠وفاة نورة العقيلي والده رئيس تحرير جريدة الوطن السابق

سعيد العجل(صدى):

توفيت اليوم نورة العقيلي والده رئيس تحرير جريدة الوطن السابق الاستاذ سليمان العقيلي .

ومن المقرر أن يصلى عليها بعد صلاة العِشاء هذا اليوم الثلاثاء 28 ذوالحجة 1438 الموافق 19 سبتمبر 2017 في جامع ابن رخيص بمحافظة المذنب بمنطقة القصيم.

غفر الله لها ورحمها وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة.

للعزاء

ابنها سليمان:

050 577 7697

صحيفة صدى تتقدم بخالص العزاء والمواساة للاستاذ سليمان ولكافة أبناء وبنات الفقيدة

{إنا لله وإنا إليه راجعون}.