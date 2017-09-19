إسرائيل لمواطنيها فى الدوحة: قطر غير آمنة اخرجوا منها

طلال الضوي(صدى):

فى ضوء التوترات التى تشهدها قطر وضعف الأمن القطرى بالدوحة، طالب مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، الإسرائيليين الموجودين بقطر مغادرة الدوحة فورا.

ونشر الموقع الرسمى للمكتب اليوم الثلاثاء، بيانا أكد فيه أنه بسبب الفوضى التى تعم قطر عقب مقاطعة 4 دول عربية للدوحة فأن المكتب يناشد المواطنين الإسرائيليين بالدوحة سرعة مغادرتها .

وشدد المكتب على أن الإسرائيليين فى الدوحة لن يكونوا فى مأمن، لكون قطر دولة ترعى الإرهاب فى الشرق الأوسط .

جدير بالذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت عن أن وزارة الخارجية الإسرائيلية دافعت فى وقت سابق عن وجود مكتب قناة الجزيرة القطرية فى العاصمة تل أبيب، وحذرت بشدة من فرض أى عقوبات ضدها من جانب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.