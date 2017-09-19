⁠⁠⁠⁠⁠أفضل الأساليب لإقناع زوجك بما تٌريدين

أماني الغامدي(صدى):

إن إختلاف الآراء أمر طبيعي بين الزوجين، فكلٌّ منهما يفكّر بطريقته الخاصة ، لكن إيجاد التسويات المناسبة والحلول الوسطى أمر ضروري لاستمرار الزواج والتخفيف من حدّة الخلافات.

لذلك نقدّم لك هذا الموضوع من أنوثة في حال كنتِ تشعرين بصعوبة إقناع زوجك برأيك، لكي تعرفي كيف تتواصلين معه بالشكل الصحيح. هكذا تقنعين زوجك ليخفف وزنه! كيف تقنعين زوجك؟

– الوقت المناسب: عليكِ أولاً اختيار الوقت والمكان المناسب للتحدث مع زوجك في أمور تريدينها، فمثلاً لا يمكنك إقناعه وهو غاضبٌ أو متعب من عمله، بل انتظريه ليرتاح ومن ثم تكلمي ما تشائين. ولا يمكن أيضاً التحدث معه والإلحاح عليه أمام العائلة أم الأصدقاء، بل من الأفضل التحدث معه دون وجود شخص آخر بينكما.

– الابتسامة: تحدثي معه بهدوء وبابتسامة عريضة ودون نكد ومحاولة فرض ما تريدينه، بل كوني هادئة وحاولي قدر المستطاع الحفاظ على هذه الابتسامة التي ستكون حافزاً لإقناعه.

– الدلال: دللي زوجك بقدر المستطاع فهو يحب هذه الطريقة كثيراً، وحين يشعر أنك مهتمة به في الكثير من الأوقات لن يرفض لك طلباً بل على العكس سيحاول إرضاءك لتعطيه المزيد من الحنان والدلال. فالمعاملة بلطف ستؤثر على حياتكما وستجعلها أكثر رومانسية. كيف يمكن أن تقنعي زوجك للمشاركة في الاعمال المنزلية؟

– تكلمي بثقة وواقعية: عليكِ من خلال حديثك إظهار أنك متمكنة من أفكارك ومن خطواتك، وأنك واعية بما فيه الكفاية لتفرقي بين الصح والخطأ. فبهذه الطريقة سيثق الرجل بك أيضاً وسيشعر أنك ناضجة بما فيه الكفاية وأنك تفعلين أشياء لا تضر بعلاقتكما أو تدمر الحياة العائلية بينكما.

– نبرة الصوت: إن نبرة الصوت تسبب الكثير من المشاكل بين الطرفين لأنها تثير الغضب، وكلما ارتفع الصوت بينكما ستزداد الشجارات. ولا تستفزيه بجمل قوية بل قولي له إن رأيه يهمك بهدوء ودون تسرع في الأجوبة. فعليك دائماً أن تشعريه بمكانته الخاصة في حياتك وأن كل كلمة يقولها تؤثر بك.