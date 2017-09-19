أكبر الجهات الحكومية والشركات الأفراد المستثمرين في سوق الأسهم

عادل الحربي(صدى):

تصدر القطاع الحكومي، المراكز الأولى في قائمة أكبر المستثمرين في سوق الأسهم بالمملكة، حيث جاء في الصدارة صندوق الاستثمارات العامة، إذ تبلغ القيمة السوقية لأسهمه المملوكة 493.5 مليار ريال، تلته مؤسسة التأمينات الاجتماعية بـ108مليارات ريال، ثم المؤسسة العامة للتقاعد بـ48 مليار ريال.

وبالنسبة لأكبر المستثمرين الأفراد، جاء الأمير الوليد بن طلال في المركز الأول بـ36 مليار ريال، واعتُبر رابع أكبر مستثمر في تداول بعد الجهات الحكومية الأربع المتصدرة.

وحلّ الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، كثاني أكبر المستثمرين الأفراد بـ15.7 مليار ريال، تلاه مؤسسو جبل عمر بـ9.7 مليار ريال، ثم محمد صالح حمزة صيرفي بـ4.1 مليار ريال.

أما بالنسبة لأقوى الشركات المستثمرة في تداول، فاحتلت شركة سابك الصدارة بـ31.5 مليار ريال، ثم شركة صافولا 25.5 مليار ريال، ثم بنك (HSBC) بـ 15.7مليار ريال، فيما حلت مجموعة (CIB) في المركز الرابع بـ11.6 مليار ريال، ثم أرامكو السعودية في المركز الخامس بـ10.9 مليار ريال.