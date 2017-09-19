مدرب سويسري وآخر كرواتي على رادار الشباب

نواف السالم(صدى):

تكثف إدارة نادي الشباب جهودها لحسم التعاقد مع جهاز فني جديد لفريق كرة القدم الأول، بعد إقالة سامي الجابر، بسبب النتائج السلبية، وبحسب تقارير اعلامية فإن إدارة “ الليث ” دخلت في مفاوضات مباشرة مع عدد من المدربين، أبرزهم الكرواتي زلاتكو داليتش، والسويسري كريستيان غروس.

إدارة الشباب ان تستقطب مدرباً سبق له العمل في الدوري السعودي، ليكون على خلفية تامة بالفريق والأندية المنافسة.

يذكر أن زلاتكو لا يشغل أي منصب منذ إقالته من تدريب العين منتصف الموسم الماضي.