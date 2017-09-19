سراب الويلان : مواقع التواصل أتاحت الفرصة للجميع

إبراهيم الزهراني(صدى):

نقشت حروفها من فياض الإبداع والتميز فكان لحرفها بصمة ورونق متفرد لدى متابعيها من صحيفة صدى وكعادتها تستصيف المبدعين والملهمين فكان لنا مع الشاعرة سراب الويلان هذا اللقاء .

‏نبذة مختصرة عنك؟

أنسانه بسيطة احمل مؤهل علمي محبه لوطني إلى درجة التعصب شاركت في عدة امسيات في عدة مناطق ويوجد لي مشاركات في التليفزيون والاذاعة كلها عن الوطن وحصلت على دروع وشهادات شكر من عدة جهات لي اعمال انشادية موجودة في اليوتيوب .

كيف كانت بداياتك كشاعرة؟

كنت محبه للشعر ومتابعه للساحه بشكل جيد كتبت بعض الأبيات ولم تخرج عن دائرتي المحيطه بي حتى صقلت موهبتي واتجهت للنشر.

أكثر ما يدعوك لكتابة القصيدة الحزن أم الفرح أم المدح؟

لاشئ معين مما ذكرت القصيده تأتي بلا موعد أذا وجدت الجو المناسب خرجت في صوره لائقة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي أصبح من السهولة سرقة الأبيات وانتسابها لغير أصحابها .

كيف يتصدى الشاعر لمثل هذه التصرفات؟

لانملك وسائل تصدي لهذه الظاهره مسألة الحقوق الفكريه مازالت بعيده عن التطبيق .

اسقينا في ثنايا هذة السطور من فيض أبداعك ؟

لونقول ولو نعيد ولو……. نزيد

في غلا هاالدار مانوفي …..ابد

تعتذر كل القوافي …..والقصيد

كيف توصف من غلاها …مستبد

ياغلاها عطهم العلم …..الاكيد

وقل لهم وشلون نغلي …هالبلد

قل لهم وشلون يجري… بالوريد

حبها اللي مانراهن فيه ….احد

وقل لهم عن المرابط والشهيد اللي لاجل عيونها قالوا…..عهد

قلّ لهم ياقاف واخبر من يريد (انّا دون ترابها نفني……. بعد

)صبرناعلى كثر الخطأ لأجل من يخطون وعن مايجيب العيب حنا ….تغاضينا نشوف الردا بالعين ونقول ..مايدرون

ونسوق العذر لعيونهم والقهر .. فينا! مشينا لهم بالطيب لوكان . .مايمشون نبي نحرج اللي بالردا كان . …هاقينا

ونبي نثبت أنا عكس لوكان مايسوون لنا عزة” ماتنكسر لو………. تراخينا

ولكن تمادوا والخطأ يبحث …المكنون وجاروا ووصلوا للكرامة…….وصدينا

يهون الغلا من شأنها والغرام…. يهون وتهون النفوس اللي على الذل. تنوينا

اي من قصائدك يقبع في صدرك أكثر؟

قصيدتي في والدي رحمه الله وهي موجودة في شيلة على اليوتيوب

مريت قصر” طافيي” مابه …النور قصر” يضم اجمل ليالي ……حياتي

وناظرت به والدمع يجري ….ومنثور وقمت استعيداللي مضى.. وذكرياتي

وطالعت باالجدران وطالعت .باالسور

وثم صحت باعلى الصوت عقب السكاتي مرحوم ياشيخ ” بنى القصر ماجور مرحوم ياللي كامل ” …..بالصفاتي

لا ياعزيزالنفس والاصل مخبور من هيبتك عين العدو……. ماتباتي

ساس الكرم والجودوالراس مسطور مايخضع الا لخالقه ……باالصلاتي

شجيع طلق حجاج طيب …ومنعور وماظنتي مثلك تجيب…. البناتي

لاشك هاذاالموت مايعطي الشور بامر الولي لاقال ياتي بياتي والموت لامن حل مايفيد دكتور ولا يفيدك طب” ابدا ” …بتاتي

لوالعمر ياابوي ينزاد… بشهور لاعطيك عمر ” صار عقبك .شتاتي

وترجع واشوفك يوم ياابوي مسرور ومن عقبها عادي تجيني…. وفاتي

لاشك انا ادري ماتجي وانت مقبور لاواهني قبر ” به اغلا ……..رفاتي

مواقع التواصل الاجتماعي هل خدمت الشعر ؟

بلا شك أتاحت الفرصه للجميع للوصول للمتلقي والابداع والتميز يفرض نفسه ماذا ينقص الشعر النسائي في الساحة الشعرية،مزيد من الأهتمام والدعم الأعلامي وتنظيم الأمسيات بشكل لائق لما للشعر من دورمهم في الدفاع عن الوطن.

كلمة ختامية ؟

شكرا لصحيفة صدى الألكترونيه وتمنياتي لكم بمزيد من النجاح والتوفيق.