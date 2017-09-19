فرت من إعصار إرما لتفوز باليانصيب

واشنطن(صدى):

فازت امرأة أمريكية بمبلغ كبير من المال في اليانصيب بعيد مغادرتها ولاية فلوريدا برفقة عائلتها هرباً من إعصار إرما المدمر.

وغادرت تيفاني هاتفيلد ولاية فلوريدا برفقة عائلتها قبيل وصول إعصار إرما المدمر متجهة إلى ولاية فيرجينيا مروراً بولاية نورث كارولاينا، وفي الطريق توقفت بسيارتها أمام أحد المتاجر واشترت بطاقة يانصيب بـ 5 دولارات.

وبعدما حكّت تيفاني البطاقة بقطعة نقدية، بدأت بالصراخ ابتهاجاً، حيث اكتشفت بأن الحظ حالفها بفوزها بمبلغ 10.000 دولار أمريكي. وقالت تيفاني بأنها تنوي استثمار المبلغ الذي فازت به في إصلاح الأضرار التي تعرض لها منزلها جراء الإعصار.