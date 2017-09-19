هبوط طائرة الخطوط السعودية في مانشستر بعد تعلقها بالجو لساعات

عادل الحربي(صدى):

هبطت طائرة الخطوط السعودية المتجهة من جدة إلى مانشستر بسلام وذلك بعد أن بقيت بالجو عدة ساعات بسبب التغييرات الجوية بالمنطقة والتي تحسنت فيما بعد .

وكانت طائرة الرحلة sv123 عالقة بالجو ببريطانيا وذلك بحسب الصور التي نشرتها المواقع المختصة بالطيران قبل أن تكمل مسيرتها باتجاه مانشستر ثم تأخرت أيضا مرة أخرى لسوء الأحوال الجوية قبل أن تهبط بسلام ظهر اليوم .