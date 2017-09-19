الإطاحة بسائقي 3 مركبات هددوا حياة المواطنين بتهورهم بعد تداول فيديو يوثق مخالفاتهم

سعيد العجل(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور القبض على ‎قائدي 3 مركبات وثق مواطن في مقطع مصور أنهم كانوا يسيرون بسرعة تتجاوز ٢٠٠كلم/س على طريق الرين-بيشة بشكل متهور وكذلك عكس إتجاه السير وحيث أن هذا السلوك يعتبر تجاوز للنظام وتهديد لسلامة الأخرين وكان من الممكن أن يتسبب بكارثة .

وأوضحت الإدارة العامة للمرور بإنه بعد تحليل المقطع والبحث والتحري عن مرتكبي المخالفات تم التوصل بفضل الله إلى قائدي تلك المركبات ومن ثم القبض على قائدي التويوتا هايلوكس في محافظة بيشة والثالث قائد التويوتا الأفالون في محافظة الدمام حيث تم حجز المركبات كما تم إيداع الأشخاص للتوقيف تمهيداً لإستكمال التحقيق وإصدار العقوبات اللازمة من قبل هيئة الفصل بالمخالفات المرورية.

‎ووجهت الإدارة العامة للمرور الشكر لكل من ساهم في توثيق ذلك وهذا يؤكد دائماً أن المواطن هو رجل الأمن الأول كما تؤكد عزمها على التعامل الحازم مع كل من يسلك مثل هذا السلوك المشين ، مع تمنياتها للجميع بالسلامة الدائمة.