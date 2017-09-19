التعليم تؤهل 46 مشرفة تربية بدنية للطالبات

عادل الحربي(صدى):

أنهت وزارة التعليم الأسبوع الماضي برنامجا تدريبيا مخصصا للتربية البدنية المعززة لصحة الطالبات استهدف تدريب 46 مشرفة نشاط بدني من مختلف مناطق المملكة، وقد تم تنفيذ البرنامج الذي تعده وتنفذه شركة تطوير للخدمات التعليمية لمدة ثلاثة أيام متتالية في مبنى وزارة التعليم إضافة إلى مشاركة أحد أندية الحي النسائية.

ويهدف البرنامج لإكساب المشاركات في الدورة التدريبية المعارف والاتجاهات الأساسية المرتبطة بالتربية البدنية المعززة لصحة الطالبات، إضافة إلى المهارات الأساسية التي تمثل حجز الزاوية في نقل الخبرة التعليمية إلى المعلمات في مدارس البنات.

ويتسق هذا البرنامج التدريبي مع قرار وزارة التعليم تطبيق برنامج التربية الصحية والبدنية في مدارس البنات وفق الضوابط الشرعية وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، وذلك إسهاما في تحقيق الرؤية وفق ما ورد تحت محور مجتمع حيوي بيئته عامرة، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والتي أشارت في مضمونها إلى ” إن سعادة المواطنين لا تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، والتي تكمن في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة “.