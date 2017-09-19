⁠⁠⁠⁠⁠أمريكا تلغي الاتفاق مع إيران حال رفضها التفتيش على برنامجها النووي

واشنطن(صدى):

نقل وزير الطاقة الأمريكي، ريك باري، رسالة من ترمب إلى الاجتماع السنوي للوكالة الدولية الذرية أمس الاثنين، والتي تضمنت تحذير ترمب بإلغاء الاتفاق إذا لم تستجب إيران للوفاء بتعهداتها .

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو الأسبوع الماضي أنه ” يحق للوكالة الوصول إلى كل المواقع، من دون تمييز بين تلك العسكرية والمدنية، في حال أُثيرت شبهات في تنفيذ نشاطات نووية سرية محتملة “.

هذا بينما هدد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الأحد، الولايات المتحدة بـ ” رد حازم ” في حال ألغت الاتفاق النووي.