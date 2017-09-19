السجن 6 سنوات ونصف للاعب أرجنتيني اغتصب فتاة

بيونس آيريس(صدى):

أدانت محكمة أرجنتينية لاعب نادي تيمبيرلي، الأرجنتيني اليكسيس زاراتي، وقضت بسجنه لمدة 6 أعوام ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي.

وأدانت المحكمة زاراتي بتهمة الاعتداء على راكيل لييندا، دون رضاها قبل أكثر من 3 أعوام عندما كانت في منزله هي ورفيقها لاعب إندبنديينتي، مارتين بنيتيز، الذي كان مستغرقاً في النوم وقت الواقعة.

وطالبت راكيل بالتحقيق فيما إذا كانت هناك مسؤولية تقع على زاراتي ولاعب إندبنديينتي نيكولاس بيريز، والذي كان متواجداً أيضاً في منزل زاراتي عند حدوث الواقعة. وقالت الشابة: أتمنى أن تتحقق العدالة لي، ولكل الفتيات اللاتي مررن بنفس الموقف.