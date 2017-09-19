تفاصيل أول قاعدة أمريكية على الأراضي الإسرائيلية

واشنطن(صدى):

افتتحت الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة عسكرية في إسرائيل .

وتعتمد القاعدة في الأساس على تشغيل نظام دفاع صاروخي، ربما تكون درعًا لتل أبيب في وقت تتزايد فيه المخاوف من تطوير إيران لصواريخ طويلة المدى، وفقًا لـ ” سكاي نيوز “.

وشكلت إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة نظمًا دفاعية متعددة الطبقات ضد الصواريخ الموجهة طويلة المدى التي قد تأتي من إيران، وحتى الصواريخ بدائية الصنع التي قد تطلق من لبنان أو قطاع غزة.

ويشمل النظام ” أرو ” المصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية طويلة المدى في طبقة أستراتوسفير الجوية، كما يشمل أيضًا نظام القبة الحديدية التي تصد هجمات الصواريخ قصيرة المدى القادمة من قطاع غزة، كما يهدف إلى مواجهة الصواريخ متوسطة المدى التي يمتلكها حزب الله اللبناني.