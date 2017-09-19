خادم الحرمين الشريفين يقدم تعازيه لأسرة الشيخ علي بن حربول هاتفياً

نايف السالم(صدى):

قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد الشيخ علي بن حريول رحمه الله؛ وذلك في اتصال هاتفي أجراه -حفظه الله- مساء أمس الاثنين.

ورفع اللواء نافل بن علي بن حريول باسمه وباسم إخوانه وأخواته وأسرة الفقيد، شكرهم وامتنانهم لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الأبوية؛ مؤكدين أنه كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم الجلل؛ سائلين الله أن يُمِد خادم الحرمين بالصحة والعافية والتوفيق والسداد.

وكان جموع المصلين قد أدوا -مساء أمس الاثنين- صلاة الجنازة على الشيخ علي بن حريول -رحمه الله- بعد صلاة المغرب بجامع سليمان الراجحي بالرياض.

وحضر لتقديم العزاء بعد الصلاة في المسجد عددٌ غفير من المسؤولين وأصحاب الفضيلة المشايخ، ومشايخ القبائل، ومشايخ قبيلة سبيع، وقد نقل جثمان الفقيد إلى الحاير؛ حيث ووري جثمانه في مقبرة الحاير القديم.