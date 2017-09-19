بالفيديو.. امرأة تدفع بحبيبها أمام سيارة لشجار نشب بينهما

واشنطن(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم لامرأة تدفع حبيبها أمام سيارة مسرعة على شارع رئيسيّ في “ هيوستن ” بولاية تكساس الأمريكية، محاولةً قتله، بعد شجار اندلع بينهما.

والتقطت كاميرا مثبتة في السيارة لحظة دفع المراة لحبييها أمام السيارة بشكل مُفاجئ حيث اصطدمَ بها من الجانب الأيمن.

وقال السائق في تصريحات صحفية ، إن مرآة السيارة كُسرت نتيجة اصطدام الرجل بها، بينما أمسكَ الأخير بمرفقه وابتعد عن السيارة .