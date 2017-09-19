بالفيديو.. امرأة تدفع بحبيبها أمام سيارة لشجار نشب بينهما
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم لامرأة تدفع حبيبها أمام سيارة مسرعة على شارع رئيسيّ في “ هيوستن ” بولاية تكساس الأمريكية، محاولةً قتله، بعد شجار اندلع بينهما.
والتقطت كاميرا مثبتة في السيارة لحظة دفع المراة لحبييها أمام السيارة بشكل مُفاجئ حيث اصطدمَ بها من الجانب الأيمن.
وقال السائق في تصريحات صحفية ، إن مرآة السيارة كُسرت نتيجة اصطدام الرجل بها، بينما أمسكَ الأخير بمرفقه وابتعد عن السيارة .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34135 ] نشر منذ 11 ساعة
ارهابيون مجرمون بمعنى الكلمه ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14493 ] نشر منذ 10 ساعات
هههههه نذله 😅
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19496 ] نشر منذ 8 ساعات
قايل لكم الحريم لازعلن
مالهن رب
ولاشي يردعهن🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18727 ] نشر منذ 8 ساعات
طيب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3764 ] نشر منذ 18 دقيقة
ومِــــــــن الحُـــــــــــبِ ما قَتَـــــــــــــــل .😱.