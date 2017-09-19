بالفيديو.. رد فعل صادم لطفل يسمع والده يعزف على الجيتار
نشر أب ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يوضح رد فعل طفله الصغير عندما سمعه يعزف الجيتار لأول مرة .
حيث فوجئ الأب برد فعل الطفل ، وظهر الطفل فاتحا فمه لعدة ثوان محاولا استيعاب ما يحدث، لكنه في نهاية اللقطات، ابتسم لوالده ابتسامة ساحرة، وبدا وكأنه ممتن لموهبة والده.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34135 ] نشر منذ 9 ساعات
الا منخرش من القرقشه ، ويوم سكت ابوه فرح وابتسم ,,
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19496 ] نشر منذ 8 ساعات
🎻🎻🎻🤗🤗🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18727 ] نشر منذ 5 ساعات
فديت الحلوين
alfahd42[ عدد التعليقات: 12125 ] نشر منذ 5 ساعات
ههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3764 ] نشر منذ 26 دقيقة
أجَل لو أعزِف له الربابه ومَعها بيتين شِعر كان وشسوا .؟؟😅😍.