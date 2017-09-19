بالفيديو.. رد فعل صادم لطفل يسمع والده يعزف على الجيتار 

واشنطن(صدى):

نشر أب ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يوضح رد فعل طفله الصغير عندما سمعه يعزف الجيتار لأول مرة .

حيث فوجئ الأب برد فعل الطفل ، وظهر الطفل فاتحا فمه لعدة ثوان محاولا استيعاب ما يحدث، لكنه في نهاية اللقطات، ابتسم لوالده ابتسامة ساحرة، وبدا وكأنه ممتن لموهبة والده.