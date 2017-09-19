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بالفيديو.. رد فعل صادم لطفل يسمع والده يعزف على الجيتار 

بالفيديو.. رد فعل صادم لطفل يسمع والده يعزف على الجيتار 
واشنطن(صدى):

نشر أب ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يوضح رد فعل طفله الصغير عندما سمعه يعزف الجيتار لأول مرة .

حيث فوجئ الأب برد فعل الطفل ، وظهر الطفل فاتحا فمه لعدة ثوان محاولا استيعاب ما يحدث، لكنه في نهاية اللقطات، ابتسم لوالده ابتسامة ساحرة، وبدا وكأنه ممتن لموهبة والده.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34135 ] نشر منذ 9 ساعات

الا منخرش من القرقشه ، ويوم سكت ابوه فرح وابتسم ,,

[ عدد التعليقات: 12125 ] نشر منذ 5 ساعات

ههههههه

[ عدد التعليقات: 3764 ] نشر منذ 26 دقيقة

أجَل لو أعزِف له الربابه ومَعها بيتين شِعر كان وشسوا .؟؟😅😍.

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